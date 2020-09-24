В Кремле уже "помечтали" о Нобелевской премии для Путина

Если Владимиру Путину присудят Нобелевскую премию мира, это будет прекрасно, сказал Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если решение о присуждении главе РФ Нобелевской премии мира будет принято, то это будет прекрасно.

Если Путин не получит "Нобеля" – ничего страшного, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

Песков добавил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира.

"Если решение будет принято (о присуждении Путину "Нобеля" – Ред.) – прекрасно, не будет принято – тоже ничего страшного", – заявил пресс-секретарь.