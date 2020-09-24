В Кремле уже "помечтали" о Нобелевской премии для Путина

В Кремле утверждают, что не причастны к выдвижению президента на "Нобеля".
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если решение о присуждении главе РФ Нобелевской премии мира будет принято, то это будет прекрасно.
Если Путин не получит "Нобеля" – ничего страшного, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.
Песков добавил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира.
"Если решение будет принято (о присуждении Путину "Нобеля" – Ред.) – прекрасно, не будет принято – тоже ничего страшного", – заявил пресс-секретарь.
- Ранее сообщалось, что кандидатуру Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021.
- Заявку на номинацию президента на Нобелевскую премию в Нобелевский комитет 10 сентября направил российский писатель Сергей Комков.
- На Нобелевскую премию мира, в частности, уже номинированы российский оппозиционер Алексей Навальный, президент США Дональд Трамп и лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
- Нобелевская премия мира присуждается Норвежским нобелевским комитетом. Вручать ее будут в день смерти учредителя премии – шведского ученого, бизнесмена и филантропа Альфреда Нобеля – 10 декабря.
Автор: Екатерина Присяжнюк