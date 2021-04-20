В Литве призвали Европу наказать Россию за эскалацию на Донбассе

По словам главы МИД Литвы, ЕС должен рассмотреть новые санкции против РФ.
Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен уже обсуждать новые санкции против России и не ждать, пока она пойдет в наступление против Украины.
"Отношение и позиция Украины очень спокойные, целенаправленные и достойны уважения", - отметил глава МИД Литвы.
Ландсбергис также подчеркнул, что санкции нужно обсудить до пересечения "красных линий".
"Я предложил, чтобы санкции, особенно в случае с Украиной, рассматривались не только при пересечении "красных линий", то есть когда атака уже началась физически и будет поздно садиться и думать о том, что Европа может сказать. Надо послать сигнал сегодня: мы готовы говорить о секторальных санкциях, если "красные линии" будут пересечены. Сигнал должен быть четким, сильным и быстрым", - сказал министр после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС.
Он также призвал Россию воздержаться от эскалации на востоке Украины.
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Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что настоящей целью наращивания Россией военного присутствия вблизи границ Украины может быть усиление давления на страну с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.