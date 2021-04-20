В Литве призвали Европу наказать Россию за эскалацию на Донбассе

ЕС должен обсудить новые санкции против РФ / Reuters

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен уже обсуждать новые санкции против России и не ждать, пока она пойдет в наступление против Украины.

"Отношение и позиция Украины очень спокойные, целенаправленные и достойны уважения", - отметил глава МИД Литвы.

Ландсбергис также подчеркнул, что санкции нужно обсудить до пересечения "красных линий".

"Я предложил, чтобы санкции, особенно в случае с Украиной, рассматривались не только при пересечении "красных линий", то есть когда атака уже началась физически и будет поздно садиться и думать о том, что Европа может сказать. Надо послать сигнал сегодня: мы готовы говорить о секторальных санкциях, если "красные линии" будут пересечены. Сигнал должен быть четким, сильным и быстрым", - сказал министр после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС.

Он также призвал Россию воздержаться от эскалации на востоке Украины.

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