В РФ есть целые регионы – доноры живой силы для армии, и ей невыгодно что-то менять – Андрусив/ Reuters warfare.com.ua

Россия, как в свое время Советский Союз, имеет целые регионы, у которых только одно назначение – быть донором живой силы для армии.

Именно поэтому жизнь в какой-то российской глубинке так сильно отличается от жизни в Москве и Санкт-Петербурге. Властной верхушке РФ просто невыгодно что-то менять. Об этом рассказал в интервью Главреду екс-советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

Он отмечает, что Россия на самом деле является очень богатой страной. Она получает за нефть и газ такой объем средств, каким не уступает Саудовской Аравии. Однако страна-агрессор РФ даже близко на это государство не похожа. Ведь все средства, которые получает РФ, остаются в Москве и Санкт-Петербурге.

"Встает вопрос – почему не построить дороги или какую-то инфраструктуру в Дагестане или Бурятии, или еще где-то? Так вот, этого нельзя делать, потому что тогда возникнет проблема с набором солдат в российскую армию. То есть когда в таких регионах-донорах появится работа и какие-то возможности, люди не будут выбирать армию как социальный лифт", – отмечает Андрусив.

Этой своей тактикой РФ напоминает СССР, у которого тоже была политика держать определенные регионы сугубо как доноров живой силы для армии.

"Собственно, то же самое сейчас и происходит в России. У того же бурята в жизни нет опций, кроме как пойти в армию. Потому что армия в регионах-донорах выполняет роль социального лифта и является шансом для населения чего-то добиться в жизни. Иначе вообще нет никаких вариантов", – поясняет эксперт.

Ранее Андрусив пояснил, что цифра потерь российских оккупантов в Украине, которую объявляет Генштаб, максимально близка к реальности. При этом он уточнил, что эта цифра не всегда учитывает погибших из "ЛНР" и "ДНР", однако обычно их гибнет больше, чем фиксируют ВСУ.

Также ранее сообщалось, что командование российских войск не позволяет своим солдатам отступать с поля боя ни при каких обстоятельствах. Если же они не слушаются приказа, то им угрожают расстрелом от "заградительных отрядов".

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