В РФ уволили четверых из пяти генералов, командовавших вторжением в Украину: чем это грозит

Владимир Герасимов и Сергей Шойгу на встрече с Путиным в Москве 27.02.2022 / Фото Reuters

Основные элементы российского военного руководства все больше теряют работоспособность. Уже уволены четыре из пяти генералов, которые непосредственно командовали оперативными элементами вторжения в Украину. В то же время сменщики отстраненных генералов пока мало что сделали для улучшения боевых качеств России. Об этом говорится в ежедневной аналитической сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter

По данным британской разведки, на тактическом уровне почти наверняка не хватает российских младших офицеров, которые способны организовать и руководить мобилизованными резервистами. Плохое руководство нижнего звена скорее всего усугубляет низкий моральный дух и слабую сплоченность подразделений во многих частях российских войск.

Также британские аналитики считают, что отсутствие преемственности командования в армии государства-агрессора может иметь разрушительные последствия, поскольку разработка планов у них осуществляется в основном лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба.

Сводка британской разведки за 19 октября / Фото twitter.com/DefenceHQ

У Путина устроили чистки

В начале октября аналитики Института изучения войны писали, что министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, вероятно, сняли с должностей.

По данным росСМИ, в случае дальнейших провалов в войне с Украиной министр обороны РФ Сергей Шойгу может потерять свою должность. Новым главой МО РФ может стать нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, говорят источники, которые близки к российскому руководству

В России уволили командующего Западным военным округом, генерал-полковника Александра Журавлева. Он руководил обстрелами Харькова и отличился зверствами в Сирии.Новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Борисович Бердников.

Ранее был уволен командир Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко. Он принимал участие в подготовке, планировании и организации вторжения российских подразделений на территорию северных областей Украины.

Генерал-майор Вячеслав Гуров был уволен с должности командующего 1-й танковой армии Западного военного округа. Хотя, согласно данным российских СМИ, с февраля 2022 года он командовал 2-й гвардейской армией Центрального военного округа.

Также лишился должности командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-лейтенант Яков Рязанцев. Этот топ-оккупант вообще погиб, о чем стало известно в конце марта 2022-го.

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