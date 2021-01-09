В России во время мощного пожара погибли люди

В России при пожаре погибло семь человек

В России в Тюменской области в поселке Боровский во время пожара в частном доме погибло семеро человек. Возгорание произошло сегодня, 9 января, передают РИА Новости.

Пожарные получили звонок о возгорании в 6.53. Прибыв на место, было установлено, что пламя охватило три постройки. Пожар был локализован только к 17.42. С огнем боролись 55 человек, задействовали 21 единицу спецтехники.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Как позже сообщил Telegram-канал LIFE SHOT, в сгоревшем доме располагался "нелегальный пансионат для престарелых".

"Среди погибших - лежачие пенсионеры. Троих успели эвакуировать до приезда пожарных, остальные задохнулись внутри", - отмечает издание.

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