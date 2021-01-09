В России во время мощного пожара погибли люди

Среди погибших - лежачие пенсионеры. Троих успели эвакуировать до приезда пожарных, остальные задохнулись внутри.
В России в Тюменской области в поселке Боровский во время пожара в частном доме погибло семеро человек. Возгорание произошло сегодня, 9 января, передают РИА Новости.
Пожарные получили звонок о возгорании в 6.53. Прибыв на место, было установлено, что пламя охватило три постройки. Пожар был локализован только к 17.42. С огнем боролись 55 человек, задействовали 21 единицу спецтехники.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
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Как позже сообщил Telegram-канал LIFE SHOT, в сгоревшем доме располагался "нелегальный пансионат для престарелых".
"Среди погибших - лежачие пенсионеры. Троих успели эвакуировать до приезда пожарных, остальные задохнулись внутри", - отмечает издание.
Пожары в Украине:
- Как ранее писал Главред, новогодняя ночь в Украине не прошла без ЧП. В полночь в центре Николаева произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожар начался в результате попадания фейерверка на балкон.
- 12 декабря произошел сильный пожар в центре Киева на бульваре Шевченко. Загорелся торговый павильон рядом с гостиницей "Экспресс".