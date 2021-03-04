В Сенате США сделали заявление по санкциям против Северного потока-2

В Сенате просят Байдена не мешкать с санкциями против Северного потока-2.
Группа сенаторов Соединенных Штатов призвала президента Джо Байдена как можно быстрее ввести санкции против компаний и суден, которые участвуют в строительстве газопровода Северный поток-2.
"По трубопроводу Северный поток-2 природный газ будет транспортироваться из России в Германию через Балтийское море. В случае его завершения, трубопровод сделает американских союзников и партнеров в Европе более восприимчивыми к принуждению и злонамеренному влиянию Москвы", — говориться в письме американских сенаторов к Джо Байдену.
При этом сенаторы отмечают, что Конгресс принял несколько двухпартийных законодательных актов, вводящих санкции в отношении Северного потока-2. Они просят администрацию Байдена использовать все имеющиеся инструменты для немедленного введения дополнительных санкций.
"В настоящее время ведутся строительные работы по проекту, в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в деятельности, подпадающей под санкции. Неспособность администрации определить, и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние", — добавили сенаторы.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- После 1 января 2021 года, когда у США появилась возможность применения санкций против компаний, которые оказывают Северному потоку-2 страховые и сертификационные услуги, у России возникли новые проблемы с достройкой газопровода.
- У Байдена заявили, что санкции к компаниям будут применены после того, как Вашингтон зафиксирует достройку или сертификацию СП-2.
- Компания Nord Stream AG 6 февраля заявила о начале достройки участка СП-2 в Дании. Трубоукладку начало судно Фортуна, ранее попавшее под санкции США. Работы приостанавливались из-за непогоды, однако 15 февраля они были продолжены.
- 23 февраля стало известно о том, что как минимум 18 компаний вышли из проекта Северный поток-2 из-за риска попасть под санкции США. Среди них немецкая страховая компания Munich Re.
- Крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea, вложившая в строительство СП-2 около 730 миллионов евро, отказалась от дальнейшего финансирования газопровода.