В Сенате США сделали заявление по санкциям против Северного потока-2

Сенат США призвал Байдена скорее ввести санкции против Северного потока-2 / Reuters

Группа сенаторов Соединенных Штатов призвала президента Джо Байдена как можно быстрее ввести санкции против компаний и суден, которые участвуют в строительстве газопровода Северный поток-2.

"По трубопроводу Северный поток-2 природный газ будет транспортироваться из России в Германию через Балтийское море. В случае его завершения, трубопровод сделает американских союзников и партнеров в Европе более восприимчивыми к принуждению и злонамеренному влиянию Москвы", — говориться в письме американских сенаторов к Джо Байдену.

При этом сенаторы отмечают, что Конгресс принял несколько двухпартийных законодательных актов, вводящих санкции в отношении Северного потока-2. Они просят администрацию Байдена использовать все имеющиеся инструменты для немедленного введения дополнительных санкций.

"В настоящее время ведутся строительные работы по проекту, в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в деятельности, подпадающей под санкции. Неспособность администрации определить, и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние", — добавили сенаторы.

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