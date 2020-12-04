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В США Конгресс финально утвердил новые санкции против Северного потока-2

4 декабря 2020, 08:09

Санкции против российского газопровода утвердили обе палаты американского парламента.

Северный поток-2
Северный поток-2 / Reuters

Две части Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали документы и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Об этом сообщат портал Интерфакс. В совместном заявлении американских конгрессменов говорится, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону содержал пункт, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.

Соответственно, именно таким образом были уточнены и расширены санкции, которые связаны со строительством газопровода Северного потока-2 и Турецкого потока.

Проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает санкции за содействие продаже, аренде либо предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление услуг страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, которые связаны со строительством газопроводов.

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Северный поток-2 новости - что было ранее:

  • Строительство российского газопровода Северный поток-2 было прекращено около года назад из-за американских санкций.
  • Несмотря на консолидированную позицию США по вопросу строительства СП-2, в России уверены, что проект удастся достроить и запустить в работу.
  • В Конгрессе США планируют ввести санкции против ряда компаний, которые прямо или опосредованно связаны со строительством газопровода.
  • По данным прессы, американцы ведут переговоры с европейскими компаниями и призывают их добровольно выйти из проекта Северный поток-2.
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