В США Конгресс финально утвердил новые санкции против Северного потока-2

Северный поток-2 / Reuters

Две части Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали документы и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Об этом сообщат портал Интерфакс. В совместном заявлении американских конгрессменов говорится, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону содержал пункт, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.

Соответственно, именно таким образом были уточнены и расширены санкции, которые связаны со строительством газопровода Северного потока-2 и Турецкого потока.

Проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает санкции за содействие продаже, аренде либо предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление услуг страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, которые связаны со строительством газопроводов.

Читайте такжеСудно-трубоукладчик Северного потока-2 взяло курс из Германии в Россию

Северный поток-2 новости - что было ранее: