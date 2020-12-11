Вакцина от COVID-19 не поможет: в ООН шокировали прогнозом на 2021 год​

В ООН заявили о новой проблеме из-за коронавируса / Reuters

​В 2021 году миру грозит мощный экономический спад, вызванный последствиями пандемии коронавируса, и появление вакцины уже этому не сможет помочь.

Об этом заявил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за 80 лет. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода", – сказал он на организованном Нобелевским комитетом мероприятии.

Причинами сложившейся ситуации Гутерриш назвал "уже существовавшие неравенство и несправедливый строй".

Он снова призвал страны отказаться от "вакцинного национализма", подчеркнув, что подобное поведение стран привело к отсутствию скоординированного ответа на пандемию.

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"Реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников", – добавил генсек ООН.

Гуттериш призвал сделать вакцины от коронавируса общим достоянием.

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