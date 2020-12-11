Вакцина от COVID-19 не поможет: в ООН шокировали прогнозом на 2021 год​

Гуттериш призвал сделать вакцины от коронавируса общим достоянием.
В 2021 году миру грозит мощный экономический спад, вызванный последствиями пандемии коронавируса, и появление вакцины уже этому не сможет помочь.
Об этом заявил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
"Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за 80 лет. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода", – сказал он на организованном Нобелевским комитетом мероприятии.
Причинами сложившейся ситуации Гутерриш назвал "уже существовавшие неравенство и несправедливый строй".
Он снова призвал страны отказаться от "вакцинного национализма", подчеркнув, что подобное поведение стран привело к отсутствию скоординированного ответа на пандемию.
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"Реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников", – добавил генсек ООН.
Гуттериш призвал сделать вакцины от коронавируса общим достоянием.
Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
- Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
- В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.