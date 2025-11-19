Вашингтон устал от ультиматумов: дипломат оценил перспективу переговоров Трампа и Путина

На данный момент США считают, что попытки умиротворения России не дали результатов.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не склонна к переговорам с Россией на высоком уровне. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

По его словам, Вашингтон ведёт разговор с Москвой исключительно исходя из собственных интересов и оценки эффективности возможного диалога. На данный момент США считают, что попытки умиротворения России не дали результатов.

"Американцы видят: умиротворение России не дает результатов. Россияне, а точнее Путин, пытаются демонстрировать готовность к диалогу, иногда даже вызывая нервную реакцию в собственном обществе среди "зетников". Но это не меняет общей оценки", — отметил Яременко.

Он подчеркнул, что позиция Трампа и его команды остаётся неизменной: никаких встреч на высоком уровне — от глав дипломатических ведомств и выше — не будет, пока США не увидят реальных признаков того, что Москва действительно готова договариваться.

"Тенденция такова, что американцы пока не склонны к диалогу. Они очень четко объяснили свою позицию: пока они не увидят конкретных признаков того, что Россия действительно хочет договариваться, а не только выдвигает ультиматумы без оснований, они не видят необходимости во встречах высокого уровня", — добавил дипломат.

Яременко подчеркнул, что в политике США по отношению к России изменений пока не наблюдается: "Это нынешний тренд в Вашингтоне".

О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) – украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

