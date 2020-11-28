УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом

28 ноября 2020, 09:55

Некоторым государствам светит обострение отношений с США, полагает эксперт.

Эксперт спрогнозировал, что при Байдене США могут воевать со странами-сторонниками РФ – Новости США выборы
При Джозефе Байдене США могут "воевать" со странами-сторонниками России, спрогнозировал эксперт / Reuters

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что во время президентства демократа Джозефа Байдена у США могут обостриться отношения с Российской Федерацией.

Возможно также обострение отношений с теми государствами, которые поддерживают РФ, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что есть предпосылки для улучшения отношений США с Китаем и Ираном.

"Байден в своей предвыборной программе уже объявил, что при нем начнется жесткое обострение с Российской Федерацией, а с Китаем – наоборот, планируется примирение и экономическое сотрудничество…", – заявил эксперт.

Жданов добавил, что Иран уже проявил инициативу для возвращения к ядерному договору.

"...появилась инициатива от Ирана: если США снимут санкции от 2018 года, то Иран готов вернуться к ядерному договору. То есть Иран готов возобновить и соблюдать договоренность, которую отменил Трамп (действующий президент США Дональд Трамп – Ред.) в одностороннем порядке…", – сказал полковник.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, почему президент Байден принесет проблемы УкраинеРанее Олег Жданов говорил, что во время президентства Джозефа Байдена политика США относительно Украины не изменится, но Вашингтон может увеличить военно-техническую и финансовую помощь нашей стране.

  • Справка. На выборах президента США 2020 Джозеф Байден набрал больше голосов, чем Дональд Трамп.
  • Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако не смирился с поражением и пригрозил крупным судебным иском.

новости США Олег Жданов Джозеф Байден выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в СШАЖесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNNОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон МаккейнПоявилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному КарабахуПутин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в АгдамеАлиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме
Следующий материал

Последние новости

10:07
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры
09:59
Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится мнение
09:55
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
09:49
В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы" Видео
09:31
Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса Видео
Реклама
09:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
09:02
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19
08:55
Коронавирус в Киеве взял новую высоту - за сутки поставили более 1700 диагнозов COVID-19 Видео
08:39
Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик Видео
08:23
Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла мнение
08:15
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
07:44
Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Видео
07:44
Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19 Видео
07:25
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
07:20
Ученые рассказали, чем опасна для мужчин нехватка цинка в теле
07:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
06:54
Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтов мнение
06:29
Эксперт объяснил действия Франции и сделал прогноз по ситуации в Карабахе Видео
06:01
Как регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученых
Реклама
05:30
Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь
05:05
Назван самый большой неудачник декабря по знаку Зодиака
04:30
Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске Видео
04:25
Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19 Видео
03:54
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря
03:11
Назван самый опасный способ похудения Видео
02:41
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
02:36
В ВОЗ поведали, где искать источник опасного коронавируса
02:30
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
01:25
​"Уже бастовать не будут​": Лукашенко повеселился в коронавирусной больнице Видео
00:47
Почему COVID-19 стремительно распространился по Европе​: вирусолог раскрыл подробности Видео
00:09
Степанов рассказал, когда в Украине введут локдаун Видео
27 ноября, пятница
23:56
Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел Видео
23:47
Жесткий карантин неизбежен: нардеп указала на важную проблему Видео
23:20
Украину засыплет мокрым снегом: где разгуляется настоящая зима​
22:58
Госбюджет-2021: сколько средств выделят на лечение COVID-больных
22:42
В Аргентине начали расследование смерти Марадоны: появились подробности Видео
22:33
В Донецкой области боец ВСУ избил и поджог своего сослуживца Видео
22:13
Турция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg Видео
21:59
В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам Видео
Реклама
21:55
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов Видео
21:42
"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии Видео
21:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 Видео
21:25
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:13
​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​ Видео
21:08
У Зеленского назвали главные уроки войны в Нагорном Карабахе для Украины Видео
21:03
Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола Видео
20:30
В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко Видео
20:18
Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси Видео
20:09
В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием военного грузовика
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять