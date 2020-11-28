Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом

При Джозефе Байдене США могут "воевать" со странами-сторонниками России, спрогнозировал эксперт / Reuters

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что во время президентства демократа Джозефа Байдена у США могут обостриться отношения с Российской Федерацией.

Возможно также обострение отношений с теми государствами, которые поддерживают РФ, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что есть предпосылки для улучшения отношений США с Китаем и Ираном.

"Байден в своей предвыборной программе уже объявил, что при нем начнется жесткое обострение с Российской Федерацией, а с Китаем – наоборот, планируется примирение и экономическое сотрудничество…", – заявил эксперт.

Жданов добавил, что Иран уже проявил инициативу для возвращения к ядерному договору.

"...появилась инициатива от Ирана: если США снимут санкции от 2018 года, то Иран готов вернуться к ядерному договору. То есть Иран готов возобновить и соблюдать договоренность, которую отменил Трамп (действующий президент США Дональд Трамп – Ред.) в одностороннем порядке…", – сказал полковник.

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