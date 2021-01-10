"Всех развели": в штурме Капитолия в Вашингтоне принимал участие россиянин

В штурме Капитолия принимал участие россиянин / Reuters

В штурме Капитолия в Вашингтоне принимал участие выходец из Санкт-Петербурга. Это 59-летний Михаил Виноградов, который является сторонником действующего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает издание 47news, Виноградов из интеллигентной семьи, окончил школу в Невском районе Санкт-Петербурга. Оказался в Америке после распада Советского Союза, сейчас имеет маленький ювелирный бизнес. Михаил прилетел на протестный митинг в Вашингтон из Нью-Йорка. На свои деньги остановился в отеле и снимал на видео самую гущу событий.

"Народ начинает двигаться к Капитолию. С таким народом Америку не победить. То, что я сейчас почувствовал… Америка будет великой, Трамп однозначно ещё на один срок… Невероятно, все готовы обниматься и целоваться. И никто не носит маски. Здесь явно не овцы", — поделился своими наблюдениями российский эмигрант.

На кадрах видео мелькает плакат "Fight for Trump. Donald Win" (Бейся за Трампа, Дональд победил).

"Вот и мне на шестом десятке удалось побыть в гуще событий", — рассказал Виноградов.

После событий в Вашингтоне, за которыми следил весь мир, Виноградов пообщался с журналистами. Однако его впечатления от митинга поменялись в негативную сторону.

"Это конец, нас всех развели. Собрали чистых, искренних людей и использовали как массовку. Штурм спровоцирован. Провокаторов было видно сразу. Мне уже кажется, что Трамп это уже не Трамп в прямом и переносном смысле. Я об этом подумал, еще когда он выступал в Джорджии, но не придал значения. Короче, полное фиаско. Если в течение нескольких дней не введут военное положение, стране — ту, которую мы любим, — конец. Ночью, как воры, власть имущие вернулись в Капитолий, а Трампа все слили. Я думаю, начнутся репрессии. Бай-бай, Америка, ту, которую мы знали", — рассказал уроженец Петербурга.

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