УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Всех развели": в штурме Капитолия в Вашингтоне принимал участие россиянин

10 января 2021, 15:06
Прослушать новость
Остановить

Уроженец Санкт-Петербурга рассказал об участии в беспорядках в столице США.

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий
В штурме Капитолия принимал участие россиянин / Reuters

В штурме Капитолия в Вашингтоне принимал участие выходец из Санкт-Петербурга. Это 59-летний Михаил Виноградов, который является сторонником действующего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает издание 47news, Виноградов из интеллигентной семьи, окончил школу в Невском районе Санкт-Петербурга. Оказался в Америке после распада Советского Союза, сейчас имеет маленький ювелирный бизнес. Михаил прилетел на протестный митинг в Вашингтон из Нью-Йорка. На свои деньги остановился в отеле и снимал на видео самую гущу событий.

"Народ начинает двигаться к Капитолию. С таким народом Америку не победить. То, что я сейчас почувствовал… Америка будет великой, Трамп однозначно ещё на один срок… Невероятно, все готовы обниматься и целоваться. И никто не носит маски. Здесь явно не овцы", — поделился своими наблюдениями российский эмигрант.

На кадрах видео мелькает плакат "Fight for Trump. Donald Win" (Бейся за Трампа, Дональд победил).

"Вот и мне на шестом десятке удалось побыть в гуще событий", — рассказал Виноградов.

После событий в Вашингтоне, за которыми следил весь мир, Виноградов пообщался с журналистами. Однако его впечатления от митинга поменялись в негативную сторону.

"Это конец, нас всех развели. Собрали чистых, искренних людей и использовали как массовку. Штурм спровоцирован. Провокаторов было видно сразу. Мне уже кажется, что Трамп это уже не Трамп в прямом и переносном смысле. Я об этом подумал, еще когда он выступал в Джорджии, но не придал значения. Короче, полное фиаско. Если в течение нескольких дней не введут военное положение, стране — ту, которую мы любим, — конец. Ночью, как воры, власть имущие вернулись в Капитолий, а Трампа все слили. Я думаю, начнутся репрессии. Бай-бай, Америка, ту, которую мы знали", — рассказал уроженец Петербурга.

Последние события в США – о чем сообщалось ранее:

  • 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
  • 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
  • 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
  • Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок.
  • 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.

новости США Дональд Трамп Капитолий выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «"Всех развели": в штурме Капитолия в Вашингтоне принимал участие россиянин». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Когда развалится Россия: назван годКогда развалится Россия: назван год Умер актер-звезда Вечного зова и Большой переменыУмер актер-звезда Вечного зова и Большой перемены В США горячо: жесткое заявление Трампа, срыв утверждения итогов выборов и прорыв в КапитолийВ США горячо: жесткое заявление Трампа, срыв утверждения итогов выборов и прорыв в Капитолий Ядерный удар от Трампа: в США предупредили об опасностиЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности Штурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языкеШтурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языке
Следующий материал

Последние новости

16:02
Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение
15:58
Грозовой фронт и турбулентность: стали известны новые детали крушения Boeing в Индонезии
15:51
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
15:34
Продление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условие Видео
15:25
Польские власти заинтересовались CD Projekt Red в связи с жалобами на Cyberpunk 2077
Реклама
15:06
"Всех развели": в штурме Капитолия в Вашингтоне принимал участие россиянин Видео
14:50
Зеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные изменения Видео
14:38
В моде нежный желтый маникюр и серые ногти: фото Фото Видео
14:22
В Сети появились дата выхода и сюжетные детали Far Cry 6 Видео
14:22
"Зла не держу на Володю": Лукашенко высказался об общении с Зеленским Видео
13:57
"Помогайка" из Тель-Авива: СМИ рассказали о фигуранте скандала с подпольной вакцинацией Видео
13:53
Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным Видео
13:35
Павел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о Telegram
13:33
"Потеряем много людей": иммунолог объяснил провал с вакцинацией в Украине Видео
12:50
Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться Видео
12:43
Дипломаты призвали Помпео публично "дать по зубам" Трампу Видео
12:32
Посол Украины побил горшки с польским коллегой и обвинил ФРГ в двойных стандартах
12:00
Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии Видео
11:58
"Просто скотство": в Слуге народа жестко разнесли усиление карантина Видео
11:42
Найдены черные ящики индонезийского самолета Видео
Реклама
11:39
Вакцинация в Украине: в Минздраве раскрыли, скольким людям светят прививки за год Видео
11:32
"Прекратите врать": в Украине 90% ПЦР-тестов из РФ – глава Национальной медпалаты Видео
11:00
Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Видео
10:46
Компания Amazon нашла способ "дать подзатыльник" Трампу Видео
10:17
Пять выводов из блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях мнение
10:01
Сбудется пророчество о карлике: астролог сулит Путину смерть в бункере
09:41
Спасатели зафиксировали сигнал в зоне поисков индонезийского Boeing Видео
09:08
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
08:42
Пенс пригрозил Трампу 25-й поправкой к Конституции Видео
08:31
В США начинают строить радикальный социализм пополам с черным расизмом мнение
08:16
В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса Видео
07:24
"Заткнуть" Трампа: Apple удалила из своего магазина социальную сеть Parler Видео
07:11
Свои поисковики и мессенджеры становятся условием независимости любой страны мнение
06:22
Изысканные сумки в стиле 70-х входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
05:20
Борьба "чужого" и "хищника": эксперт спрогнозировал проблемы для Украины в 2021 году
05:00
Политик раскрыл план возвращения Крыма в Украину Видео
04:30
От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год Видео
03:50
Гололедица и мокрый снег: каким регионам грозят погодные неприятности Видео
03:05
Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары Видео
02:43
В Минздраве уточнили, когда ждать первых поставок вакцины против СOVID-19 Видео
Реклама
02:22
"Путин – главарь мафии": эксперт рассказал, будет ли у президента РФ преемник Видео
01:55
Как восстановить организм после праздников – советы экспертов Видео
01:30
Вакцина от коронавируса: академик раскрыл неожиданные результаты новых исследований Видео
01:00
Локдаун в Киеве: стало известно о наказании за нарушение жесткого карантина Видео
00:41
Эксперт оценил вероятность удара беспорядков в США по курсу доллара Видео
00:19
Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021 Видео
09 января, суббота
23:56
Коронавирус в Украине 9 января – за сутки обнаружили почти 5 тысяч случаев Видео
23:28
Катастрофа самолета МАУ: Помпео выдвинул смелое обвинение Ирану Видео
23:20
Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото Фото
22:54
В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз"
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять