После кровавых протестов в Беларуси в Польше сделали резкое заявление

В Польше отреагировали на массовые столкновения в Беларуси / Svaboda

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки обратился к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен поповоду ситуации в Беларуси.

Глава правительства Польши инициировал чрезвычайный саммит Евросоюза по вопросу Беларуси, говорится в сообщении на сайте польского правительства.

В заявлении подчеркивается, что после прошедших в воскресенье президентских выборов в Беларуси власть применила силу против своих граждан, которые требовали перемен в стране.

"Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства о том, чтобы Евросоюз изучил этот вопрос", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМассовые беспорядки в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявлениеНапомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин стал первым зарубежным лидером, который поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении китайского лидера.

Отметим, что с победой на выборах Луашенко также поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в поздравительной телеграмме Токаева в адрес Лукашенко.

Как известно, Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси.

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Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа.

За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.