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Ядерное оружие РФ на территории Беларуси: эксперт раскрыл шантаж Кремля

26 марта 2023, 02:30
РФ ищет основания для размещения ядерных боеголовок на территории Беларуси.
Владимир Путин, Михаил Гончар, ядерный удар
Михаил Гончар рассказал о ядерном шантаже РФ / Коллаж УНИАН, pixabay

Российские оккупанты пугают страшилками о том, что НАТО якобы воюет против России руками украинцев, и они готовы дать украинцам ядерное оружие, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Мол, вот, уже пошли снаряды из обедненного урана. Если вспомнить с чего начиналось вторжение 24 февраля, то россияне тогда как раз вели речь о том, что Украина якобы тайно создала атомную бомбу в Чернобыльской зоне, и именно поэтому они туда пошли. Со временем тот мыльный пузырь, конечно, лопнул", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что МАГАТЭ подтвердила отсутствие "ядерных подозрений" в отношении Украины.

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"Тут же представилась возможность снова раздуть тему – мол, если не получилось с предыдущими версиями о том, что Украина тайно разрабатывает атомную бомбу, то вот, смотрите, британцы и американцы как ядерные страны дают Украине боеприпасы, а это, по сути, еще один шаг к владению ядерным оружием", — говорит он.

Вместе с тем собеседник уверен в том, что такие заявления РФ рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию.

"Мы также видим, что белорусский недофюрер угрожает размещением на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия. И для того, чтобы дать основания России для размещения "Искандеров" с ядерными боеголовками на территории Беларуси, требуется определенная подоплека. Именно такую "подоплеку" они и нашли. Отсюда и весь шум вокруг подкалиберных снарядов с сердечником из обедненного урана", — добавил Гончар.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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ядерный удар Михаил Гончар
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