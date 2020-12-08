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За капитуляцию в Карабахе Алиев давал Армении 5 млрд долларов: запись

8 декабря 2020, 11:43
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Подлинность записи уже подтвердил офис бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Война за Карабах - Алиев давал Армении 5 млрд долларов за капитуляцию
Война за Карабах - Алиев давал Армении 5 млрд долларов за капитуляцию / Фото Reuters

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев предлагал Армении за Нагорный Карабах 5 млрд долларов.

Об этом свидетельствует запись разговора лидеров Армении и Беларуси на саммите ОДКБ, который состоялся 14 октября 2016 года в Ереване. Запись слил в интернет один из телеграм-каналов – однако ее подлинность уже подтвердил офис бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, пишет armeniasputnik.

На вопрос тогдашнего президента Сержа Саргсяна, почему он должен просто так отдать карабахский регион, глава Беларуси Александр Лукашенко отвечает: "Как просто так? Он (Алиев – ред.) заплатит, он тебе предлагал на первом этапе 5 млрд".

В ответ Саргсян заявил, что сам даст Алиеву 6 млрд долларов за отказ от семи районов Карабаха. По его словам, он не может сдать эти территории, так как те были завоеваны кровью пяти тысяч армян.

"Ну и что? У нас с Германией погибло 30 миллионов – и что? Мы что сегодня, с немцами воюем, что ли?" – возмутился в ответ на такой аргумент Лукашенко.

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