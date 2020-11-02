Жириновский сделал Саакашвили "заманчивое" предложение и вспомнил Януковича

Сам Саакашвили отказался от претензий на место премьер-министра Грузии / GettyImages

В субботу, 31 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили получила 27,12% голосов избирателей. Правящая партия Грузинская мечта получила поддержку в 48,16% голосов.

Об это свидетельствуют данные Центризбиркома.

Сам Саакашвили отказался от претензий на место премьер-министра страны. По его словам, эта должность его не интересует.

"Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", - заявил Саакашвили после завершения голосования на парламентских выборах, передает Sputnik Грузия.

На результаты выборов в Грузии отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он позвал Саакашвили в гости в Москву и предложил "тихо-спокойно ходить по грибы".

"Дорогой Мишико! Что ты так разволновался. Зачем тебе победа твоей партии в Грузии? Там и так уже плохо: Абхазия не ваша, Южная Осетия не ваша, скоро потеряете и Батуми, вас втянут в большую войну на Кавказе. Тебе, Мишико, нужна мирная жизнь, ты и так переволновался", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Предлагаю тебе, приезжай в Москву, покушаем с тобой хинкали в лучшем грузинском ресторане, сациви и лобио, запьем Киндзмараули, Ахашени и Цинандали. Поедем на Рублевку к Януковичу, поиграем в карты и домино, потом к нам и Лукашенко подъедет. И хватит стонать уже и участвовать в выборах, вы всё, что можно, уже испортили: и в Киеве, и в Тбилиси, и в Минске. Давайте тихо-спокойно ходить по грибы, париться в баньке, как это любит Лукашенко, и поменьше ворчать, что не та демократия или экономика. Это у вас ничего не получилось, а новое поколение всё сделает, но уже без вас. Хватит дурачить людей", - добавил лидер ЛДПР.

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