Бедность рискует стать отличительной чертой Украины

Украинское государство тотально не доверяет гражданам, которые отвечают государству таким же уровнем доверия и любви.

УНИАН

Как это ни печально, но бедность украинцев рискует стать главной отличительной чертой страны. "Украина" и "бедность" будут вскоре восприниматься в мире как слова синонимы. Бесчисленные реформы, которые кто только не пытался провести в стране - МВФ, ЕС, США, все правительства- привели к тому, что Украина, по сути, по уровню жизни не вышла за 1991 г.

При этом за 26 лет "реформирования" страна получила полностью разваленную социальную систему, распадающуюся инфраструктуру и в добавок оказалась еще и суверенным банкротом. Украину сейчас кое как удерживает на плаву международная солидарная финансовая помощь, но все равно, если ситуация не будет радикально улучшаться, то в стране неизбежно произойдет социальный взрыв.

Но ведь должно же быть какое-то научное объяснение такого удивительного феномена. Почему украинцы беднее всех своих соседей, с которым когда были в едином СССР? Почему реформы в Украине постоянно проваливаются?

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Ответ, конечно, есть. Он заключается в том, что социальный капитал украинцев уступает другим народам. И в первую очередь по таким критериям как доверие к соотечественникам, терпимость к воровству и обману, отношение к долгу и закону. Это базовая причина бедности украинцев. Все остальное - коррупция политиков и чиновников, халатность, безответственность - являются лишь производными от низкого качества социального капитала.

Сопоставим, для примера, две параметра. ВВП на душу по ППС для различных стран и такой интересный показатель как доля невозвратных кредитов (ДНК) от общего числа выданных кредитов. ДНК, на самом деле очень важный показатель. Он показывает не только состояние экономики. Он также показывает уровень культуры в бизнесе, уровень ответственности заемщика и кредитора, их доверия друг к другу. То есть ДНК - это важнейший социальный показатель, характеризующий социальный капитал в стране.

Возьмем для начала развитые страны ( все данные за 2017г, долл )

Израиль 36.3 тыс 1.3%

Норвегия 71.8 тыс 1.3%

Швеция 51.4 тыс 1.1%

Финляндия 44.3 тыс 1.7%

Австралия 50.3 тыс 0.9%

Австрия 49.8 тыс 2.4%

США 59.5 тыс 1.1%

Дания 49.8 тыс 2.4%

Эстония 31.7тыс 0.5% (!!)

Корреляция налицо! Высокий уровень жизни прямо связан с серьезным отношением к взятому кредиту. Теперь возьмем, условно говоря, "второй эшелон" западных демократий

Чехия 35.5 тыс 3.7%

Латвия 27.6 тыс 3.5%

Польша 29.5 тыс 3.9%

Словакия 33 тыс 3.7%

Испания 38.2тыс 4.5%

Португалия 30.4тыс 13.3%

Хорватия 24.4 тыс 11.2%

Болгария 21.6 тыс 10.4%

Италия 38.1 тыс 14.4% (все-таки итальянцы это не немцы!)

Греция 27.7 тыс 45.6% (вот где корень проблем у греков)

Кипр 37 тыс 40.2% (офшор есть офшор!)

Красноречивая корреляция, показывающая как связаны уровень жизни и ДНК! Теперь посмотрим как обстоят дела у наших собратьев по бывшему СССР, которые не вошли, как прибалты, в ЕС

Беларусь 18.9 тыс 12.9%

Грузия 10.7 тыс 2.8 %

Армения 9.4 тыс 5.4 %

Казахстан 26.2 тыс 12.2%

Молдова 5.6 тыс 18.4% (трагедия!)

Россия 27.8 тыс 10%

И, наконец, как недавно сообщил НБУ, Украина 8.7тыс 56%!! Катастрофа!

Вот это и есть низкое качество социального капитала, безответственность и склонность к кидку.

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А у нас, кстати, есть вообще экономика, в подлинном смысле слова при таком уровне ДНК? Или, а что за абракадабру представляет собой наша экономика? Как она вообще "работает" кто то понимает? Может быть МВФ понимает, который берется ее реформировать?

Вопросы? Нет? Тогда я задам.

Почему украинское государство не позволяет украинцам самим платить все видом налогов со своей зарплаты, а заставляет это делать юридические лица, где трудятся наши граждане?

Ответ очевиден: Украинское государство тотально не доверяет украинцам. Оно не верит, что украинцы способны честно заплатить налоги, поэтому государство заблаговременно налоги забирает. Украинцы, разумеется, отвечают государству таким же уровнем доверия и любви. Кстати, попутно вопрос: "А разве может человек называться гражданином своей страны и принимать осознанное участие в выборах своей власти, если он добровольно, без принуждения, не уплачивает налоги?".

Интересно, что в последние годы феноменальные темы рост демонстрирует Турция, где ДНК всего 2.7%. Высокий социальный капитал турок налицо. До войны 1939 г. уровень доверия немцев друг к другу был крайне низким - всего 8% . Военная катастрофа, как ни странно, сблизила немцев и довела уровень доверия до 60%. Это и привело к послевоенному экономическому чуду Германии. Высокие темпы роста, которые сейчас демонстрирует Грузия, также связаны с резким увеличением доверия друг к другу. ДНК Грузии равен всего 2.8%!

Все попытки украинских властей, МВФ, ЕС и всего Запада в целом реформировать Украину и поднять ее уровень жизни окажутся сизифовым трудом, не помогут никакие Планы Маршала, если они не сопровождаются улучшением социального капитала. Он так низок, что вскоре поставит под вопрос само существование государства. А его может поднять только власть, которая должна первой демонстрировать доверие к своим гражданам. Поэтому МВФ, если он реально хотел бы помочь Украине, должен был бы начинать реформы не с НАБУ и АКС, - это все ложные цели - а с требования предоставить украинцам право самим платить все свои налоги. И если американцы запускали реформу милиции, то надо было набраться принципиальности и смелости и потребовать чтобы бы во главе МВД стоял совсем другой человек, с другими нравственными ценностями. Зачем лепить горбатого!

Андрей Головачев, политический эксперт

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