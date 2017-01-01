Главная проблема украинской политики

С недавних пор украинская политика стала похожа на второй тур выборов, где голосуют не "за", а "против".

Украинцы голосуют за лица, а не программы

В политтехнологиях есть прием "кандидата-спойлера". Речь о человеке, которого основной кандидат отправляет в избирательную компанию с одной-единственной целью. Обесценивать идеи конкурентов.

Если главный соперник – либерал, то "спойлер" начинает отрабатывать эту же либеральную повестку, только доведенную до абсурда. Требовать платного среднего образования, имущественного ценза на выборах и прочего социал-дарвинизма во всем его бессердечии.

Если главный оппонент - "государственник", то "спойлер" может требовать прямой цензуры, национализации и полицейского государства.