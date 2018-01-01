Нищета гарантирована: почему украинцы обречены на бедность

Украинцы почти на 35% зависят от бюджетной помощи, и если ее убрать, то призрак абсолютной бедности зашагает по стране.

Украинцы бедные как церковные мыши Reuters

В последнее время в Украине разгорелось несколько оживленных дискуссий в стиле "есть ли жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе…какая разница". Речь идет о теме коррупции и бедности. Первый дискурс характерен при обсуждении украинских элит, мол воруют, "паки, паки, иже херувимы". Естественно, "херувимы" наоборот или, как слышится, так и читается. Вторая тема регулярно выныривает при определении уровня бедности простых украинцев. И в первом, и во втором случае мнения разделились. Бесполезно искать в этом набившее оскомину деление на "зраду" и "перемогу".

Что касается бедности, то здесь действительно есть несколько лагерей искренних сторонников и противников называть украинцев бедными или богатыми. Те, кто "топят" за бедность, оперируют в основном статистикой и всевозможными расчетами. Ну а сторонники "богатства" украинцев опираются либо на опросы населения, либо на субъективные ощущения, мол посмотрите сколько машин на улицах, пассажиров в аэропортах, "бухих" в ресторанах. Как можно говорить о бедности, если в Киеве нормального сантехника не сыщешь, при чем за вполне вменяемые деньги, что и порождает маркетинговые мемы, наподобие "трезвый сантехник выполнит любой заказ, интим не предлагать".

Что касается коррупции, то на всевозможных эфирах, коррупционеры рассказывают нам, как это постыдное явление стало в Украине "горизонтальным", а также унылые басни о том, как этим недугом болеют даже сами американцы.

Но мы все же попробуем подвести черту под темой украинской бедности. Ну или наметим пунктирную линию.

По различным социологическим опросам, уровень бедности в Украине составляет 12-20%. Но это все чистой воды сенсуализм и субъективность. Просто люди у нас не любят называть себя бедными. Кроме того, тяжелое колониальное прошлое в виде миллионов "хрущевок" и "брежневок" давит на массовое сознание в виде наличия собственного жилья. Ну а в селах есть земельные паи. Правда, украинцы не совсем понимают, что делать со всем эти добром. Управлять своими активами у нас практически не умеют. Вот и получается, что жители центра столицы, обладающие имуществом на миллионы, иногда ведут полунищенское существование. Называть бедным человека, который не может эффективно использовать свое имущество как-то не комильфо.

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Отечественные демографы различают абсолютную бедность (со следами голодного изнеможения на лице и рубищами на теле) и относительную, когда человек не может вести привычный уклад жизни и чувствует себя ущемленным по сравнению с окружающим миром. А так как "Украина – это Европа", то и сравнивают себя украинцы именно с европейцами со всеми вытекающими в виде незаживающей психологической травмы, общественной фрустрации и кальцинирования в коллективном подсознательном стойкого убеждения относительно собственной бедности и ущербности. Конечно, можно сравнивать себя с африканцами и азиатами, как это предлагают некоторые эксперты, но украинцы почему-то не хотят. Да и Африка нынче не та, что была во времена Чуковского, о которой писали "не ходите дети…".

По данным постоянного представителя программы развития ООН в Украине Нила Уокера, в нашей стране 60% живут за чертой бедности. Под оной по стандартам ООН подразумевают примерно 5 долларов в день на человека (для стран Восточной Европы). Если применить номинальный обменный курс, получается 150 долларов в месяц или 3,9 тыс. грн. Если мы возьмем семью из четыре человек (двое взрослых и две детей) получается, что черта бедности находится на уровне 15,6 тыс. грн. в месяц.

Но дело в том, что наши эксперты при расчете этого уровня применяют не номинальный курс, а его аlter ego в виде паритета покупательной способности (ППС), который составляет примерно 8 гривен за доллар. Столь разительное отличие в размере номинального курса и курса по ППС объясняется тем, что внутренние цены не увеличились пропорционально девальвации и жить в Украине можно сравнительно дешево. В таком случае, доход домохозяйства из четырех человек должен составлять не менее 4,8 тыс. грн. в месяц или 1,2 тыс. грн. на человека. А таких у нас не более 2% и то лишь по статистике. Но проблема заключается как раз в том, что ППС – это ловушка для бедных: коммунальные услуги рассчитываются через импортный паритет цены на газ, а электроэнергия – через импортный паритет цены на уголь.

Бензин у нас значительно дороже, чем в той же РФ или США. Кроме того, большая часть потребительских товаров – импортного происхождения, то есть зависит именно от номинального курса в обменниках. То же самое можно сказать про лекарства, качественное медицинское обслуживание, отдых. Не говоря уже о покупке автомобиля, бытовой техники или жилья. Таким образом, уровень ППС позволяет украинцам сравнительно дешево питаться и это касается лишь самых простых продуктов, а на рыбе, мясе, некоторых видах фруктов и молочных продуктов, приходится жестко экономить. Называть при этом украинцев богатыми – это все равно, что также величать кубинцев, потому что у них тепло, можно ходить в шортах и есть бананы вдоль трассы.

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Причины бедности украинцев заключены в рентной и монопольной модели экономики. Как написал когда-то известный экономист и нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц: "Неравенство - вовсе не роковая неизбежность, а результат политических решений". Тот же Стиглиц ввел понятия неравенства в обществе и влияния на него так называемых экстерналий. Под ними экономист подразумевал влияние транзакций на третьих лиц, не опосредованное рынком. Причина экстерналий – внешние эффекты, которые искажают существующий рыночный механизм. Например, возьмем США, где действие экстерналий существенно ограничено. Если бы там кому-то вздумалось резко, в два-три раза поднять коммунальные тарифы, эти действия неминуемо привели бы к включению механизма рыночной конкуренции, а инициатор подобного безумства вылетел бы в трубу.

В Украине же, где рынок не амортизирует влияние транзакций на третьих лиц, экстерналии буквально пронизывают всю экономическую систему. И у нас в случае повышения коммунальных тарифов в трубу вылетают десятки миллиардов гривен из карманов простых украинцев, а также колоссальные бюджетные ресурсы. При таких условиях завтра можно выписать счет за тепло хоть на десять тысяч, и потребитель ничего не сможет сделать. Эту ситуацию можно обозначить термином "фиаско рынка". Кстати, у экстерналий есть и иные признаки: решения в системе принимает ограниченный круг участников, но их последствия влияют на жизнь большинства; только узкий круг лиц имеет реальную информацию; большинство участников не могут застраховать свои основные риски.

А теперь вспомним о том шабаше с курсом гривны, который происходил в 2014-2016 годах и мы поймем, что перед нами очередная экстерналия, ведь если расшатать курс национальной валюты хоть до 100 гривен за доллар, то все равно найдутся безумные покупатели и "осведомленные" продавцы, которые на этом заработают. Но только среди счастливчиков не окажется "парней из народа", ведь информация о будущем обвале курса будет доступна лишь очень ограниченному кругу лиц, обладающих к тому же всем необходимым ресурсом и инструментарием для спекуляций.

В структуре доходов украинцев, заработная плата составляет лишь 40%, прибыль и смежные доходы – еще 25%. Зато почти 35% - это социальные трансферты со стороны государства в виде льгот и субсидий. Конечно, можно сколь угодно долго говорить о неэффективности данной системы, но лишь ее наличие говорит о том, что украинцы действительно бедные как церковные мыши, ведь почти на 35% зависят от бюджетной помощи, и если ее убрать, вот тогда призрак абсолютной бедности действительно зашагает по стране.

Кроме того, в структуре расходов населения, накопления в финансовые активы составляют лишь 0,7% (ценные бумаги, депозиты, покупка валюты), а в нефинансовые и того меньше - 0,3% (земля, недвижимость), что в десятки раз меньше, чем в развитых странах. И наблюдаемый ныне строительный бум – это лишь жалкая имитация оного, ведь если брать минимальные стандарты возобновление жилого фонда, принятые в развитых странах, то на одного жителя нужно строить 1 м.кв. жилья в год, то есть в Украине сейчас должно сдаваться в эксплуатацию почти 40 млн. квадратов ежегодно. А сдается в разы меньше.

Кроме того, как показывают данные Госстата, 4,35 млн из 14,6 млн домохозяйств (или 29%), не могли в полной мере получить медицинские услуги и купить лекарства. В 97% случаев, причиной тому была нехватка денежных средств. Следовательно, треть населения Украины по пирамиде Маслоу не может удовлетворить свои базовые запросы, связанные с элементарными физиологическими потребностями.

Уровень бедности украинцев – это слепок коррумпированной, рентной и монополизированной экономики, когда нищие, благодаря государственным субсидиям, молятся на то, "что их нищета гарантирована". Лишь медленная амортизация запасов прошлых лет в виде квартир, дач, накоплений, позволяет украинцам не опуститься за плинтус. Сегодня, они и не в земном аду с бедными, и не в земном раю с богатыми. Они просто живут в чистилище. Почти по Данте: "И я второе царство воспою, где души обретают очищенье и к вечному восходят бытию".

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

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