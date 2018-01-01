Трамп назначил нового советника по нацбезопасности, это на руку Украине - политолог

Назначение Джона Болтона на должность советника по национальной безопасности — позитив для Украины.

Назначение бывшего представителя США в ООН Джона Болтона на руку Украине, считает Владимир Фесенко. Главред

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и намерен заменить его бывшим представителем США в ООН Джоном Болтоном. Новый советник должен приступить к выполнению своих обязанностей уже 9 апреля.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии "Главреду" отметил, что на Западе решение американского президента назначить своим советником Болтона вызвало обеспокоенность.

"Действительно, на Западе есть опасения, что после назначения Болтона советником Трампа позиция США может стать более жесткой, и не только по отношению к Северной Корее. Болтон также является приверженцем идеи более жесткой политики по отношению к Российской Федерации, а именно политики сдерживания", - сказал Фесенко.

По его словам, это назначение вряд ли скажется на позиции США по украинскому вопросу.

"Я не ожидаю принципиальных перемен в политике Штатов по отношению к Украине. Следует отметить, что Болтон давно интересуется украинским вопросом. Он был одним из спикеров на Украинском ланче в Мюнхене на Конференции по безопасности. Болтон — поклонник активного сближения Украины и НАТО. Потому, думаю, соответствующие процессы он будет поддерживать (напомним, Болтон выступал за вооружение Украины, предоставление ей перспективы членства в НАТО и критиковал внешнюю политику президента США Барака Обамы, используя ситуацию в Украине, как пример провальных решений официального Вашингтона, — Ред.)", - считает политолог.

Фесенко также отметил, что Болтон разбирается в украинской проблематике и общается с представителями Украины. В этом смысле он даже ближе Украине, нежели его предшественник на должности советника Трампа Герберт Макмастер.

"В этом смысле назначение Болтона — позитив для Украины. Еще один момент — Болтон скептически относится к миротворческим миссиям ООН. Напомню, что в свое время он был представителем США в Организации объединенных наций, и он убежден, что миротворческие миссии ООН способны лишь "замораживать" конфликты, а не урегулировать их. Именно потому Болтон скептически оценивает возможности миротворческих миссий и их эффективность. Он считает, что такая миссия не решит конфликт на Донбассе, а, наоборот, "заморозит" его", - сказал глава правления Цента прикладных политических исследований "Пента".

Он также добавил, что причина замена Макмастера на Болтона возникла из-за проблем с доверием, проблем в отношениях Трампа с представителями его команды.

"Как с Тиллерсоном, так и с Макмастером у Трампа просто не сложились отношения. Болтон и раньше был неформальным советником Трампа, потому сейчас сделан выбор именно в его пользу", - резюмировал политолог.

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