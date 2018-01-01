Порошенко страшно боится

Почти гарантированный (при сегодняшнем раскладе) приход Юлии Тимошенко на Банковую грозит если не тюрьмой, то точным разорением - и ему, и его ближайшим друзьям-кошелькам.

Прикрыть себя Петр Порошенко может уже даже не вторым сроком. Его желание переизбраться - для понимающих людей сегодня выглядит исключительно как надувание щёк, чтобы демонстрировать хоть какую-то, виртуальную силу.

Прикрыть себя Порошенко может только депутатским мандатом и какой-то небольшой группой в парламенте, которая даст ему жизненно необходимые инструменты - неприкосновенность и возможность для "торговли" голосами.

Именно для этого, как один из вариантов, рассматривался объединённый поход в парламент с Народным Фронтом и Гройсманом - для гарантированных мест в списке.

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Судя по всему, объединение получается либо не эффективным (для Порошенко), либо не удаётся. И потому пока ещё президент пытается запустить отставку Гройсмана, распустить Раду и пойти на досрочные выборы. Это потенциально даст ему большее количество "штыков".

Но главное - досрочные выборы парламента в 2018 году не дадут Тимошенко после победы на президентских выборах собрать под себя конституционное большинство в 2019 году, с помощью которого она поставит на колени и Порошенко и его партнёров. В том числе, Ахметова и Фирташа.

Именно поэтому совладельцы БПП и должности президента Украины готовы немного потерять сегодня из-за переформатирования власти, чтобы завтра не потерять все.

Получив не монолитный, разобщеннный парламент - они и Порошенко оставляют себе шанс для торга с Тимошенко и сохранения своей шкуры.

Александр Дубинский, журналист