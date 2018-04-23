Порошенко ждут следствие и суд

Власть использует несколько технологий для минимизации негативного эффекта от разоблачающих записей беглого Александра Онищенко: замалчивание, перевод внимания и другие. Одна из них — гневные филиппики "порохоботов": мол, да кого вы слушаете, Онищенко — вор, коррупционер, лжец. И поэтому его обвинения как бы не имеют значения.

Здесь уместно вспомнить близкий нам опыт США. В свое время коррупция и преступность у них просто зашкаливали. И тогда был принят закон, позволяющий преступникам избежать возмездия, заключив сделку с правосудием и сдав вышестоящих подельников. Кстати, именно так Юрий Кириченко избежал тюрьмы и даже сохранил часть денег, сдав своего шефа Павла Лазаренко.

Но такой свидетель по определению не может быть моральным человеком! Чтобы он делал в преступной среде?

Наоборот, его ценность для правосудия как раз и заключается в том, что он сам находился в гуще преступного сообщества, сам занимался махинациями, знает обо всех темных делишках не с чужих слов — такие свидетельства судом не принимаются, а был непосредственным участником.

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Онищенко — именно такой, плоть от плоти нашей коррупционной системы власти. И для правосудия абсолютно безразлично, с какой стати он решил давать показания против Президента Порошенко — то ли совесть проснулась, то ли обиделся на неуважение, то ли почувствовал грядущую опасность и решил подстраховаться.

Пленки Онищенко суд может приобщить к делу, а может и не приобщить, причем, наличие судебной санкции на запись необходимо только для работников правоохранительных органов, всем остальным санкция не нужна. Но вот собственно свидетельские показания Александра Онищенко имеют стопроцентную юридическую силу. И его прямое участие во всех этих махинациям с подкупом депутатов, отмазыванием подозреваемых от следствия и прочим только усиливает вес показаний.

А следствие и суд по делу Петра Порошенко несомненно будут. Ведь ПАП сам ввел в обиход новую практику — осуждение бывшего президента. Значит, открыл такую перспективу и для себя самого.

Александр Кочетков, аналитик, политолог