Киев разорвал экономическое сотрудничество с РФ: что изменится для экономики Украины

Программа регулировала отношения между государствами, а не частными предприятиями Украины и России. Поэтому не исключено, что и после ее разрыва товарооборот между Украиной и Россией по-прежнему будет расти.

Разрыв "Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы" не будет иметь особых негативных последствий ни для украинской, ни для российской экономики. Ведь все сотрудничество, которое можно было разорвать, было прекращено Украиной и Россией раньше, до нынешнего решения Кабмина

В частности, между Украиной и Россией прекращено все сотрудничество, касавшееся поставок продукции по промышленной кооперации, военно-технического сотрудничества и т.д. Все сотрудничество по данным направлениям, по сути, было прекращено сразу после начала конфликта в 2014 году. Тогда были приняты специальные решения Совета национальной безопасности и обороны и президента Украины, которыми были разорваны соглашения в этой части.

Кроме того, "Программа экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы" предполагала развитие отношений Украины и России в рамках зоны свободной торговли. Однако взаимные отношения свободной торговли между Украиной и Россией были остановлены российской стороной еще в конце 2015 года. Тогда был принят соответствующий указ президента Российской Федерации, а позже — и закон Государственной Думы. Потому у нас уже несколько лет не существует режима свободной торговли между Украиной и Россией.

То же можно сказать и по ряду других более частных вопросов. Например, относительно участия Украины в добыче углеводородов на территории Российской Федерации. Все это уже давно не актуально, и эти программы уже давно не могут реализовываться.

Однако главное, что нужно понимать во всей этой истории: это соглашение — "Программа экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы" — регулировало и могло регулировать только отношения между государствами, но оно никак не регулировало сотрудничество между частными предприятиями Украины и России. И вот экономические отношения между частными предприятиями государств по-прежнему сохраняются, развиваются и от остановленной сейчас Кабмином программы совершенно не зависят.

Поэтому товарооборот между Украиной и Россией за прошлый, 2017-ый, год увеличился на 26%. Не исключаю, что и после разрыва "Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы" товарооборот, как и раньше, будет увеличиваться дальше.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для "Главреда"