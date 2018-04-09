Сирийский конфликт: почему он может стать последней войной в истории человечества

В Кремле должны понимать, что в случае прямого столкновения России и США его исход будет очевиден, и прогноз — не пользу России.

США могут и не нанести удар по Сирии Фото: Seaman Ford Williams / Xinhua / Zuma / Global Look Press Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/09/04/2018/5acac69b9a79473d54eef7ac

Даже не смотря на "твитты", которые публикует американский президент Дональд Трамп , не стоит делать поспешных выводов о том, что Соединенные Штаты Америки непременно нанесут удар по Сирии. И США, и Россия понимают, какими могут быть последствия этого конфликта. Однако стоит признать, что сегодня мы подошли к перспективе прямого столкновения между вооруженными силами Соединенных Штатов и России как никогда близко. Но думаю, что обе стороны, играя на эскалацию ситуации, все равно будут пытаться остановиться в какой-то момент.

Именно потому не стоит утверждать, что удар США по Сирии неизбежен.

Россия сейчас уверенно заявляет, что сможет себя проявить в случае силового сценария и защитить не только себя, но и своего союзника. Однако, несмотря на это, в Кремле должны понимать, что в случае прямого столкновения России и США его исход будет очевиден, и прогноз — не пользу России.

Это — еще один аргумент в пользу того, что Россия, несмотря на свою риторику, будет до последнего пытаться не допустить прямого столкновения.

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Опасность нынешней ситуации в Сирии состоит в том, что она не является полностью контролируемой. И, если в какой-то момент она выйдет из-под контроля, боюсь, вряд ли кто-то сможет предположить, какое влияние это окажет на сирийский конфликт, да и вообще, чем это все может закончиться для мира. Спектр возможных вариантов сейчас слишком широк. Если брать крайний вариант, то это вообще может оказаться последней войной в истории человечества...

Сирийский конфликт интернационализирован, в нем задействовано множество стран. В нем, как известно, противостоят две коалиции государств: одна — российская, другая — под эгидой США. Российская коалиция якобы антиИГИЛовская, но цели они почему-то выбирают одни и те же. И, если дело дойдет до прямого удара США по Сирии, то уже известны три страны, которые задекларировали свою готовность присоединиться к американцам. Не говорю уж об Израиле, который без лишних заявлений и слов уже и так действует в интересах США.

Каким может быть ответ России на удары США по Сирии? Это — ключевой вопрос, который сейчас оценивается при принятии решения о нанесении ударов по Сирии. Никто не может быть стопроцентно уверен в том, что Путин не прибегнет к ограниченному применению ядерного оружия. Так что на этот вопрос сегодня нет ответа. И, если есть хоть тысячная доля вероятности такого сценария, то это значит, что риск очень велик, и он является мощным сдерживающим фактором, который оценивается при принятии решения.

Но на самом деле у России не так уж много инструментов, чтобы достойно ответить на удар США (если, конечно, она не переступит фатальную черту). В итоге, если посчитают, что Россия не прибегнет к настолько радикальным шагам, и дело дойдет до масштабного применения силы Соединенными Штатами, то это, скорее всего, закончится для РФ стратегическим поражением, потому что Россия покажет миру свою несостоятельность.

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, специально для "Главреда"