Сирийский конфликт: почему он может стать последней войной в истории человечества

Алексей Мельник
содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова
12 апреля 2018, 15:09

В Кремле должны понимать, что в случае прямого столкновения России и США его исход будет очевиден, и прогноз — не пользу России.

США могут и не нанести удар по Сирии

Даже не смотря на "твитты", которые публикует американский президент Дональд Трамп, не стоит делать поспешных выводов о том, что Соединенные Штаты Америки непременно нанесут удар по Сирии. И США, и Россия понимают, какими могут быть последствия этого конфликта. Однако стоит признать, что сегодня мы подошли к перспективе прямого столкновения между вооруженными силами Соединенных Штатов и России как никогда близко. Но думаю, что обе стороны, играя на эскалацию ситуации, все равно будут пытаться остановиться в какой-то момент.

Именно потому не стоит утверждать, что удар США по Сирии неизбежен.

Россия сейчас уверенно заявляет, что сможет себя проявить в случае силового сценария и защитить не только себя, но и своего союзника. Однако, несмотря на это, в Кремле должны понимать, что в случае прямого столкновения России и США его исход будет очевиден, и прогноз — не пользу России.

Это — еще один аргумент в пользу того, что Россия, несмотря на свою риторику, будет до последнего пытаться не допустить прямого столкновения.

Читайте также: Мир на пороге Карибского кризиса-2

Опасность нынешней ситуации в Сирии состоит в том, что она не является полностью контролируемой. И, если в какой-то момент она выйдет из-под контроля, боюсь, вряд ли кто-то сможет предположить, какое влияние это окажет на сирийский конфликт, да и вообще, чем это все может закончиться для мира. Спектр возможных вариантов сейчас слишком широк. Если брать крайний вариант, то это вообще может оказаться последней войной в истории человечества...

Сирийский конфликт интернационализирован, в нем задействовано множество стран. В нем, как известно, противостоят две коалиции государств: одна — российская, другая — под эгидой США. Российская коалиция якобы антиИГИЛовская, но цели они почему-то выбирают одни и те же. И, если дело дойдет до прямого удара США по Сирии, то уже известны три страны, которые задекларировали свою готовность присоединиться к американцам. Не говорю уж об Израиле, который без лишних заявлений и слов уже и так действует в интересах США.

Каким может быть ответ России на удары США по Сирии? Это — ключевой вопрос, который сейчас оценивается при принятии решения о нанесении ударов по Сирии. Никто не может быть стопроцентно уверен в том, что Путин не прибегнет к ограниченному применению ядерного оружия. Так что на этот вопрос сегодня нет ответа. И, если есть хоть тысячная доля вероятности такого сценария, то это значит, что риск очень велик, и он является мощным сдерживающим фактором, который оценивается при принятии решения.

Но на самом деле у России не так уж много инструментов, чтобы достойно ответить на удар США (если, конечно, она не переступит фатальную черту). В итоге, если посчитают, что Россия не прибегнет к настолько радикальным шагам, и дело дойдет до масштабного применения силы Соединенными Штатами, то это, скорее всего, закончится для РФ стратегическим поражением, потому что Россия покажет миру свою несостоятельность.

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, специально для "Главреда"   

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия США ядерное оружие Сирия Алексей Мельник третья мировая война сирийский конфликт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять