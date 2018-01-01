Следующая цель Путина — Беларусь

Низкие рейтинги могут толкнуть Кремль на новый агрессивный демарш на международной арене.

Кремль может пойти на захват Беларуси

Рейтинг Владимира Путина рекордно снизился (на 12% по данным Левада-центра). Этот режим может существовать только в режиме военной паранойи, когда кругом враги и единственный защитник от них - "сильная власть". Как только градус урапатриотической истерии падает, люди начинают задумываться над причинами своей бедности и бесправия. Мундиаль, вопреки ожиданиям властей, не смирил россиян с повышением пенсионного возраста, НДС и цен. Наоборот, несколько развеяв анестезирующую атмосферу осажденной крепости, он сделал эти меры еще более болезненными.

Скорее всего Кремль будет вынужден предпринять новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой. Наиболее безопасная и выгодная цель - Белоруссия. Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс этой страны. Недаром о такой угрозе недавно проговорился и сам Александр Лукашенко.

Сделать это Путину будет совсем нетрудно. Я недавно разговаривал с несколькими осведомленными выходцами из Беларуси. Они в один голос говорят, что "Лука" местной элите и населению смертельно надоел. При этом в перспективы белорусской оппозиции никто не верит.

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Все надежды связывают с Путиным, реальный рейтинг которого в Беларуси много выше, чем у президента страны. За Лукашенко не вступится никто: ни население, ни собственные, инфильтрованные российскими агентами силовые структуры, ни Запад (для которого он — "последний диктатор Европы"). Более того, как говорят хорошо информированные люди, у российских властей есть компромат на Лукашенко, содержащий в т.ч. доказательства его персональной ответственности за похищения и убийства белорусских оппозиционеров (многие участники тех событий теперь живут в России).

Сценарий может быть примерно таким. Путин, как он часто делает, использует опыт Гитлера (ультиматум Эмилю Гаху перед захватом Чехии). Он вызовет Лукашенко на переговоры и, потрясая компроматом, поставит ему ультиматум с требованием подписать договор об аншлюсе с Россией. Если "Батька" заартачится, его просто интернируют в Москве, а путинская агентура в белорусских силовых и госструктурах за это время с помощью российских "зеленых человечков" совершит переворот. Затем стандартный "референдум" и договор о вступлении Белоруссии в Российскую Федерацию на правах субъекта с особым статусом (Конституцию РФ изменить недолго). А дальше — новая урапатриотическая вакханалия. Все претензии к власти забыты. Путин - опять герой, победитель, "объединивший два братских народа и возродивший Россию в исторических границах".

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

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