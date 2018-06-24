Беларусь рискует войти в состав другого государства — Лукашенко

Если в ближайшее время Беларусь не сможет преодолеть экономические проблемы, то рискует войти в состав другого государства или пережить войну "как в Украине", заявил президент Александр Лукашенко.

Такое заявление белорусский лидер сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области, сообщает телеканал ОНТ.

Кроме того, Лукашенко планирует провести "точечную" приватизацию, чтобы снять с государства нагрузку убыточных колхозов и наладить сотрудничество с частным капиталом.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил закрыть границу Беларуси с Россией.