Россия Путина устала цацкаться с Лукашенко — политолог

Президента Российской Федерации Владимира Путина раздражает, что глава Беларуси Александр Лукашенко не хочет делиться властью и говорит — власть в Москве будет только через него.

Путинская Россия устала цацкаться с Лукашенко, у них другой стиль поведения, рассказал белорусский политолог Алесь Лагвинец в интервью "Апострофу".

"… Лукашенко в течение своего управления в Беларуси строил свою личную власть. Вопрос государственности для него был побочным. Сейчас он связывает государственность со своим личным политическим будущим", — отметил собеседник.

По его словам, лидер Беларуси видит, что Москва хотела бы иметь в стране кого-то более лояльного. "Россия Путина устала цацкаться с Лукашенко, у них другой стиль поведения. А Лукашенко не хочет делиться властью, он говорит: ваша власть в Беларуси только через меня. Это раздражает Путина", — добавил политолог.

"Прагматическая дружба Лукашенко с Украиной тоже раздражает Москву. Лукашенко хочет играть свою игру, очевидно его желание установить в Беларуси свою политическую династию, если не со старшим, то с младшим сыном", — заявил эксперт.

Лагвинец подчеркнул, что на определенном этапе белорусский лидер понял, что быть диктатором формально независимой страны ему выгоднее, чем быть в статусе Татарстана или Чечни. "Хотя идеологически он близок с российскими руководителями…", — считает политолог.

Напомним, в начале декабря 2017 года глава оппозиционной незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич говорил, что в Беларуси в силовых структурах ненавидят Александра Лукашенко, силовики больше симпатизируют Владимиру Путину, который "круто отжал Крым и противостоит Западу".