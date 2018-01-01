Юля или Петя: выбор из двух зол

И Тимошенко, и Порошенко - не наши люди. Оба представляют олигархические группы и идут во власть для того, чтобы заработать.

Украинцам предложат предложат выбор из двух зол - Тимошенко или Порошенко

Лидирует Юлия Тимошенко с 18,7% голосов, у действующего президента 15,6 процента. Рейтинги остальных можно не учитывать, потому что во второй тур они не попадут.

А во втором туре Юля и Петя, имеющие минимальный уровень доверия, разыграют право на управление страной, в которой только пятый или шестой гражданин будет их поддерживать. И это никакая не демократия, а наоборот - узаконенное насилие меньшинства над большинством.

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С такими плачевными результатами Тимошенко и Порошенко, как честные люди, должны снять свои кандидатуры с выборов вместе с остальными соискателями. Сами выборы президента следует отменить, а должность, пользующуюся дурной славой, сократить.

Конечно, Юлия Владимировна ни за что не откажется от реализации своей сокровенной мечты. И Пётр Алексеевич не сойдёт с дистанции - для него это смерти подобно.

А нам предложат выбор из двух зол, или паковать чемоданы. Ведь и Тимошенко, и Порошенко - оба вышли из кучмовской шинели. Оба представляют олигархические группы. И оба идут во власть для того, чтобы заработать.

Не наши люди.

Юрий Касьянов, волонтер, активист