АвтоЭнтерпрайз — комфорт, надёжность и выгода!

Владельцы электромобилей могут подзарядиться на 50% дешевле на ЗУ по всей Украине.

АвтоЭнтерпрайз

Сеть зарядных станций АвтоЭнтерпрайз — самая крупная в Украине и насчитывает более 300 зарядных станций по всей стране в областных, районных центрах, а также на трассах междугороднего сообщения.

Для своих клиентов, АвтоЭнтерпрайз делает подарок. Водители, чьи транспортные средства были приобретены в "АвтоЭнтерпрайз", получают скидку 50% на зарядку своих электромобилей на любой зарядной станции по всей территории Украины, как благодарность за вклад в развитие компании.

Инфраструктура АвтоЭнтерпрайз насчитывает уже более 300 зарядных станций, что составляет 97% всех зарядных станций в стране. АвтоЭнтерпрайз — это самая крупная сеть ЗУ, имеющая расширенный сервис для клиентов. Только в Харькове сейчас, количество зарядных станций превышает количество АЗС. Благодаря новым зарядкам, которые имеют доступ к сервису charge.autoenterprise.com.ua, владельцы электромобилей могут отслеживать свободные порты и бронировать заранее место.

Таким образом, делая выбор в пользу компании АвтоЭнтерпрайз, Вы получаете не только качественный сервис, но также комфорт и надёжность.

Как заявляет генеральный директор Дмитрий Никонов, АвтоЭнтерпрайз начинает установку зарядок в жилых массивах на парковках и во дворах многоэтажных домов, что является крайне удобным для владельцев электрокаров. В планах компании — расширить сеть зарядных станций до 1000 установок. Дмитрий Анатольевич отмечает, что самая большая концентрация зарядных станций в Европе из расчёта территории и числа населения находится в Харькове, и всё это — ЗУ компании АвтоЭнтерпрайз.

Адреса всех зарядных станций можно посмотреть на международном сервисе plugshare.com или на официальном сайте компании АвтоЭнтерпрайз, где представлены фото и подробное описание локаций.