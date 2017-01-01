"Два сапога – пара". Эксперт сравнил и оценил работу глав Нацбанка при Януковиче и Порошенко

По мнению эксперта, радикальные и резкие шаги руководства главного финансового регулятора пагубно отразились на экономике Украины.

Сергей Арбузов и Валерия Гонтарева "Главком"

Эксперт и президент "Ассоциации украинских банков" Александр Сугоняко, отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", дал негативную оценку финансовой политике руководства НБУ.

"Арбузов (Сергей Арбузов – глава Нацбанка в 2010-2012 гг. – ред.) своей монетарной и регуляторной политикой накопил проблемы в банковской системе и экономике, искусственно удерживая стабильным курс гривны. Продажа золотовалютных резервов за период власти (президенства Януковича – ред.) изъял из экономики порядка 160 миллиардов гривен, искусственно создал дефицит гривны, держалась искусственно низкая инфляция. В условиях дефицита гривны банки вынуждены были на депозитном рынке привлекать под 20% и выше депозиты в условиях резкого торможения кредитования. Таким образом, банки накопили проблемы, а, кроме того, их клиенты в условиях дефицита гривны банкротились, становились неплатежеспособными и плохо возвращали кредиты. По сути, Арбузов и Соркин выстроили "дамбу", которая удерживала, таким образом, курс стабильным, хотя его реально надо было девальвировать", − сказал он.

Кроме того, Сугоняко крайне невысоко оценил работу на посту главы правления финансового регулятора страны.

"Когда пришла Валерия Гонтарева, она одним движением разрушила эту "дамбу", обрушив курс почти в два с половиной раза, что, по сути, "смыло" и ликвидность, и платежеспособность банков и экономики. Это повергло в ступор и банки, и экономику, а надо было постепенно открывать шлюзы, спускать проблемы банков в координации с правительством и проблемами экономики. А этого они принципиально не делали. Это два сапога – пара", − сказал он.

Напомним, ранее Сугоняко назвал рассказал о системных рисках в украинской банковской сфере.