"Два сапога – пара". Эксперт нашел сходство между работой Арбузова и Гонтаревой

7 февраля 2018, 05:40

По мнению эксперта, радикальные и резкие шаги руководства главного финансового регулятора пагубно отразились на экономике Украины.

Сергей Арбузов и Валерия Гонтарева

Эксперт и президент "Ассоциации украинских банков" Александр Сугоняко, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал негативную оценку финансовой политике руководства НБУ.

"Арбузов (Сергей Арбузов – глава Нацбанка в 2010-2012 гг. – ред.) своей монетарной и регуляторной политикой накопил проблемы в банковской системе и экономике, искусственно удерживая стабильным курс гривны. Продажа золотовалютных резервов за период власти (президенства Януковича – ред.) изъял из экономики порядка 160 миллиардов гривен, искусственно создал дефицит гривны, держалась искусственно низкая инфляция. В условиях дефицита гривны банки вынуждены были на депозитном рынке привлекать под 20% и выше депозиты в условиях резкого торможения кредитования. Таким образом, банки накопили проблемы, а, кроме того, их клиенты в условиях дефицита гривны банкротились, становились неплатежеспособными и плохо возвращали кредиты. По сути, Арбузов и Соркин выстроили "дамбу", которая удерживала, таким образом, курс стабильным, хотя его реально надо было девальвировать", − сказал он.

Кроме того, Сугоняко крайне невысоко оценил работу Валерии Гонтаревой на посту главы правления финансового регулятора страны.

"Когда пришла Валерия Гонтарева, она одним движением разрушила эту "дамбу", обрушив курс почти в два с половиной раза, что, по сути, "смыло" и ликвидность, и платежеспособность банков и экономики. Это повергло в ступор и банки, и экономику, а надо было постепенно открывать шлюзы, спускать проблемы банков в координации с правительством и проблемами экономики. А этого они принципиально не делали. Это два сапога – пара", − сказал он.

Напомним, ранее Сугоняко назвал рассказал о системных рисках в украинской банковской сфере.

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Янукович экономика нацбанк Гонтарева Арбузов
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