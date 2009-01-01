Джемилев рассказал, как можно быстро обанкротить Россию

Москва делает хорошую мину при плохой игре — понимая, что новый виток гонки вооружений для России будет катастрофой.

Увеличение расходов на армию действительно может обанкротить нынешнюю Россию , ее бюджет не выдержит очередной гонки вооружений.

Такое мнение высказал народный депутат Мустафа Джемилев в интервью "Обозревателю".

"Увеличение расходов на вооружение действительно может обанкротить нынешнюю Россию. Рейган обанкротил Советский Союз в основном на гонке вооружений. СССР огромную часть своего национального продукта бросал на вооружение, но сравниться с Западом, с Америкой все равно не мог. Поэтому все начало разваливаться.

Россия где-то в 50 раз больше Италии, но ее ВВП значительно меньше итальянского. И почти вдвое меньше, чем у штата Калифорния. Правда, содержание полуторамиллионной армии России обходится значительно дешевле, чем содержание такой же по численности армии в других странах. Россия своим солдатам практически ничего не платит.

Но Москва делает хорошую мину при плохой игре — там хорошо понимают, что новый виток гонки вооружений для России будет катастрофой. Уже сейчас там все трещит по швам. А тут еще оккупированные территории.

На содержание Крыма даже в таком депрессивном состоянии необходимо 3-4 миллиарда долларов в год. Это примерно столько же, сколько они на всю систему здравоохранения выделяют. А у России же не только Крым. Есть еще другие территории, требующие многомиллиардных дотаций: оккупированные Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Чечня", — отметил Джемилев.

Напомним, ранее нардеп Рефат Чубаров заявлял, что устранение президента РФ Владимира Путина может совпасть с пиком падения российской экономики.