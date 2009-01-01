Регионы России получают меньше денег, потому что минфин страны выделяет их и полуострову, отметил Алексашенко.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

Россияне скидываются, чтобы заплатить пенсии пенсионерам

Об этом российско-американский экономист, экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время аналитик сказал, что полуостров является тяжелой нагрузкой для России.

"Но это не непосильная ноша для российского бюджета. Да, это зарплаты бюджетникам, пенсии пенсионерам и так далее. Пенсии платятся за счет пенсионного фонда, образно говоря, все россияне скидываются, чтобы заплатить пенсии пенсионерам Крыма", — отметил он.



По словам Алексашенко, многие инвестиционные программы Крыма проходят в стране по категории региональных программ. "Просто минфин сокращает финансирование других регионов, то есть все получают меньше, потому что Крыму выделяют деньги", — добавил собеседник.

Ранее американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт говорил, что цены на нефть будут постепенно снижаться, люди в РФ станут жить все хуже и хуже, и это самая большая проблема президента Владимира Путина, поскольку народ будет недоволен.