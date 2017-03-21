Американский политолог рассказал о самой большой проблеме Путина

Цены на нефть будут постепенно снижаться, и люди в России станут жить все хуже и хуже, это является самой большой проблемой президента страны Владимира Путина, поскольку народ будет недоволен.

Такое мнение американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт выразил в интервью "Обозревателю".

По его словам, когда недовольство станет зашкаливать, появятся возможности для смены власти в РФ.

"У нас (в США — Ред.) очень много нефти, и каждые пару месяцев мы находим новые месторождения. Для России как страны, экономика которой зависит от цены на нефть, это очень плохо", — отметил аналитик.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что 70% бюджета Российской Федерации создается через нефть и газ, без этой "помощи" страна начнет разваливаться экономически.