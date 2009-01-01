Монополия и сверхприбыли. Как энергомафия набивает карманы и финансирует коррупцию вверху

Никто из потребителей не в состоянии сопротивляться повышению цен, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой Главред

Использование, которая повлияла на существенное повышение стоимости коммунальных услуг в Украине, привело к возникновению энергетической мафии.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Правительство допустило создание на базе ахметовского ДТЭКа не просто монополии на отдельном рынке — оно допустило создание вертикальной межотраслевой монополии, в которой Ахметов сам себе продает уголь, сам себе продает электроэнергию и металл. Никто из потребителей не в состоянии сопротивляться повышению цен. Сам себе придумал "Шанхай +" по руде и "Роттердам +" по углю. Фактически это злоупотребление монопольным положением и формирование сверхприбылей во всей системе, которые легализуются за рубежом. В олигархической республике правительство работает на империи олигархов, служащий им. Это — не национальное правительство. Это вообще не правительство", — считает экономический эксперт.

Комментируя вопрос, почему в прошлом году не было диверсификации поставок угля, Владимир Лановой заметил: "В стране хозяйничает нефтегазовая и угольно-энергетическая мафия. Она набивает свои карманы, финансирует коррупционеров вверху, не желает развития страны, сокращения энергетических расходов в экономике, перехода на альтернативные виды энергии. Она оставляет нас в ХХ веке и не пускает в XXI век. За три года можно было осуществить все необходимые реформы в энергетической сфере".

"Ахметов заинтересован в том, чтобы уголь с его шахт покупался, и поэтому ТЭС реконструированы под эту задачу. А Украина чтобы содержала эти шахты для того, чтобы не было социальных возмущений на Донбассе. Пожалуй, сейчас пришел конец этой эпохе. Власть Ахметова закачалась. Углем забиты все склады на шахтах, приближается их банкротство. Модернизация ТЭС на широкий спектр топлива потребует не более шести месяцев", — добавил экс-министр экономики.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему Украина должна усилить блокаду Донбасса и лишить ОРДЛО экономической основы.

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