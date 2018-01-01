НБУ перед ЧМ-2018 запретил принимать российские 100 рублей

Под запрет попала также юбилейная монета в три рубля.

В Украине попали под запрет российские банкноты номиналом в 3 рубля и 100 рублей Такое ограничение для украинских банков ввел Национальный банк Украины.

Причиной стало то, что полимерная банкнота в 100 рублей, которая была выпущена неделю назад и посвящена стартующему в России Чемпионату мира по футболу, на оборотной стороне содержит изображение территории РФ вместе, на которой аннексированный Крым включен в состав России, передает UBR.

Памятная монета в 3 рубля, запущенная в оборот 15 марта 2018 г также запрещена, поскольку она посвящена Свято-Троицкому собору в Симферополе, территории Крымского полуострова.

Об своем решении Нацбанк сообщил банкам, Укрпочте и небанковским финучреждениям в телеграмме №50-0007/29807.

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Одновременно нацбанковцы потребовали от украинских финансистов принимать у людей банкноту в 2000 российских рублей, которая не попадала ни под какие запреты. На этих деньгах изображен вантовый мост Владивостока и космодром "Восточный".

"В последнее время в Национальный банк поступают жалобы от граждан об отказе банков/финансовых учреждений в приеме для обмена банкнот номиналом 2000 российских рублей образца 2017 года", — отмечается в телеграмме НБУ.

На 200 рублях россияне изобразили севастопольский памятник и Херсонес Таврический, потому эти купюры запретили в Украине. А двухтысячная банкнота, похоже, уже по аналогии на всякий случай не принимается нашими банками вдогонку. Никто не хочет навлекать на себя гнев Нацбанка во время проверок, отмечает ресурс.

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