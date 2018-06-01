Пеня за долги по коммуналке, новый норматив для банков. Что изменится для украинцев в июне

В Украине в июне граждан ожидают ряд изменений, в частности, с 10 числа вступает в силу закон о жилищно-коммунальных услугах, в котором за непогашенную задолженность предусмотрено начисление пени.

В Киеве тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведение может подняться с 15,49 гривень за кубометр до 16,7, проект такого постановления утвердила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Также с первого дня лета в нашей стране вид на жительство будут выдавать в форме ID-карты.

Национальный банк с 1 числа начнет внедрение нового норматива для банков — коэффициента покрытия ликвидностью LCR для поддержки финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности.

Кроме того, Минобразования с начала июня планирует осуществлять лицензирование образовательной деятельности высших учебных заведений исключительно в электронном виде.

Госпредприятие "Укрпочта" намерено запустить пилотный проект "Передвижное отделение", который предполагает закрытие многих сельских почтовых отделений. Пилотный проект хотят запустить в Черниговской области.

Напомним, с 1 мая украинцев ждали новые цены на железнодорожные билеты, пересчет пенсий, субсидий и новые тарифы — более высокие. Ознакомиться с нововведениями прошлого месяц можно здесь.