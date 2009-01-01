НБУ снова ослабил гривну, доллар подорожал на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3118,9344 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снова— гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.

Официальный курс гривны на 30 октября:

100 долларов — 2687,5781 грн (27 октября — 2682,6619);

100 евро — 3118,9344 грн (3152,9325);

10 рублей — 4,6271 грн (4,6442).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.