НБУ снова ослабил гривну, доллар подорожал на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3118,9344 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.
Официальный курс гривны на 30 октября:
100 долларов — 2687,5781 грн (27 октября — 2682,6619);
100 евро — 3118,9344 грн (3152,9325);
10 рублей — 4,6271 грн (4,6442).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.