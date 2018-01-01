Немецкий эксперт спрогнозировал судьбу "Северного потока-2"

"Газпрому" придется и в дальнейшем широко использовать газотранспортную систему Украины, полагает аналитик.

В начале 2020-го "Северный поток-2" не будет полностью в рабочем состоянии, считает немецкий эксперт Sputnik Эстония

Один из самых известных немецких экспертов в сфере энергетических отношений ЕС-Россия — Роланд Гетц, заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, но на проектную мощность выйдет не так быстро, как хотелось бы российскому "Газпрому" (планировалось, что трубопровод будет введен в действие до конца 2019 года).

"Северный поток-2" 1 января 2020 года еще не будет полностью в рабочем состоянии, рассказал аналитик в интервью Deutsche Welle.

"Так что "Газпрому" придется и в дальнейшем широко использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) — до 2021 года, возможно, до 2022-го или даже до 2023-го", — отметил собеседник.

По его словам, газопровод не заработает в запланированные сроки, в частности, из-за возможных задержек при его прокладке. "… сугубо политический маневр Дании с невыдачей разрешения на прохождения возле острова Борнхольм может затянуть строительство на несколько месяцев, поскольку придется корректировать маршрут", — объяснил Гетц.

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"Если США введут санкции, это вряд ли остановит проект, но может затормозить его реализацию, поскольку осложнит финансирование, а главное — может привести к выходу из проекта некоторых европейских фирм, предоставляющих технические услуги", — добавил он.

"Не будет готов соединительный газопровод от "Северного потока-2" — EUGAL. Первую нитку этого трубопровода, по которому пойдет дальше основная часть поступающего газа, намерены построить до конца 2019 года, вторую планируют проложить до конца 2020-го. К тому же, трубопроводы не могут сразу выйти на полную мощность, для этого обычно нужны несколько месяцев", — подчеркнул эксперт.

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии, Финляндии и Швеции дали добро на строительство "Северного потока-2". В РФ на его постройку дали добро сразу.

РосСМИ писали, что власти США давят на Данию из-за строительства трубопровода, датчане намеренно затягивают выдачу разрешения на постройку трубопровода. Дания осталась последней из пяти стран, не выдавшей разрешение на постройку "Северного потока-2".

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