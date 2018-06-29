США временно отказались от санкций против "Северного потока-2" - Минэкономики ФРГ

Представитель Министерства экономики Федеративной республики Германия в пятницу, 29 июня, заявила, что экономическое ведомство получило от США предварительные гарантии о временном отказе Соединенных штатов от любых санкций против газопроводов с российским участием.

Об этом сообщают росСМИ.

"Это то, что нам заявили США, что они пока что отказываются от санкций в отношении газопроводов", — сказала представитель министерства.

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Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии, Финляндии и Швеции дали добро на строительство "Северного потока-2". В РФ на его постройку дали добро сразу.

РосСМИ писали, что власти США давят на Данию из-за строительства трубопровода, датчане намеренно затягивают выдачу разрешения на постройку трубопровода. Дания осталась последней из пяти стран, не выдавшей разрешение на постройку "Северного потока-2".