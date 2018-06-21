Витренко рассказал о перспективе победы Украины в противостоянии "Северному потоку-2"

Глава НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко признал, что у Украины практически нет возможности остановить реализацию проекта "Северный поток-2".

Как заявил Витренко в интервью изданию "Новое время", это будет очень тяжелый бой.

"Это невероятно тяжелый бой, и у нас меньше шансов его выиграть, чем проиграть", — сказал топ-менеджер, отметив, что в компании принимают все возможные законные меры для того, чтобы этот проект все же не был реализован.

Витренко опасается, что в случае реализации "Северного потока-2" транзит через украинскую территорию будет сведен к нулю. "Если будут построены (и запущены - ред.) Nord Stream-2 и обе нитки "Турецкого потока", есть большая вероятность того, что сразу же транзит через Украину будет равняться нулю", — считает глава компании.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении создать в Евросоюзе группу, которая остановит строительство российского газопровода "Северный поток-2". Порошенко считает, что "Северный поток-2" не имеет экономической составляющей и является политическим проектом против Украины. "Я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить, - написал Порошенко в своем блоге на Medium. - Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток – 2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.