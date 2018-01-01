Огромные деньги. Стало известно, сколько тратят украинские политики и чиновники на образование детей

Практически все звезды украинского политикума предпочитают, чтобы их отпрыски учились за границей.

Иллюстративное фото NikLife

В Украине более сотники высокопоставленных чиновников и политиков истратили на плату за образование собственных детей в минувшем году 35,5 млн гривен.

Сильнее остальных в этом вопросе потратился президент Петр Порошенко, сообщает портал "Bihus.info". На образование младших детей − дочерей-двойняшек Александры и Евгении, а также сына Михаила − в британском Сoncord College он за год выделил 3,8 млн гривен.

Далее, нардеп от президентской фракции – БПП − Руслан Демчак потратил на британское же образование детей 2 млн гривен за год.

На европейское образование для детей советница главы Администрации президента Наталья Попович и ее супруг, экс-замминистра здравоохранения Игорь Перегинец, потратили более 1,7 млн гривен.

Затем, депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук, тоже отправивший своего сына на учебу в Великобританию, потратил на это 1,4 млн гривен за год, а экс-глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева за образование для своего сына в киевской British International School заплатила на 40 тысяч меньше.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сыну Порошенко государство заплатило 50 тысяч гривен за поездку в Бангладеш.

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