Главари "ЛНР" и "ДНР" отправили детей по "заграницам": фото

Дети главарей террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" чаще всего проживают либо в городах, которые контролирует Украина, либо вовсе выехали за границу.

Об этом в собственном блоге на Site.ua сообщает военный журналист Мирослав Гай.

По его данным, дети главы движения "Донецкая республика" Татьяны Очаповской учатся в Днепре. Там ее дочь вышла замуж, что и подтверждается днепровской регистрацией о браке.

Далее, бывший "министр труда и соцполитики" "ДНР" Роман Лягин свою семью вывез в Федеративную Республику Германия, причем сразу же после начала вооруженного конфликта на Донбассе − в 2014 году.

"Мэр" временно оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов) Сергей Жевлаков, приближенный экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого отправил своих детей учиться в США.

По данным Гая, Сергей Желваков-младший и Любовь Желвакова проживают в США. Парень изучает уголовное право, а девушка примерила на себя образ светской львицы. Они часто выкладывают в соцсетях фотографии с яхтами и дорогими машинами.

Кроме того, Карина, дочь бывшего нардепа Владимира Струка, которого в 2015 году арестовывали в Киеве за организацию псевдореферендума в Луганской области и финансирование терроризма, постоянно живет в элитном районе столицы Украины и водит автомобиль марки Porsche.

Напомним, ранее дочь террориста Корнета рассказала о семье и поддержке "ЛНР".