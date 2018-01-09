Сыну Порошенко государство заплатило 50 тысяч гривен за поездку в Бангладеш

Сразу 93 депутата Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета за свои командировки в 2017 году.

Общая сумма составила 8 млн гривен, сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ аппарата парламента.

Так председатель парламента Андрей Парубий получил 219 тыс. гривен компенсации. В 2017 году он в рамках командировок посещал США, Японию, Польшу, Грузию, Италию, Латвия и Турцию.

Первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко получила компенсацию в сумме 227 тыс. гривен.

Среди тех, кому госдуарство оплачивало поездку, есть и сын президента Украины Алексей Порошенко, депутат Блока Петра Порошенко. За его поездку в 2017 году в Бангладеш государство ему возместило 51,2 тысячу гривен.

Также компенсацию из госбюджета получили другие представители БПП - глава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев (524 тыс. гривен) и зампредседателя фракции Алексей Гончаренко (155 тыс. гривен).

Из фракции "Народный фронт" компенсацию получили депутаты Леонид Емец (454 тыс. гривен) и Георгий Логвинский (307 тыс. гривен). В "Батькивщине" Сергей Власенко получил 388 тыс. грн, а Сергей Соболев 394 тыс. грн. Сергей Кираль из "Самопомощи" получил 366 тыс. грн компенсации за зарубежные командировки.

Ранее стало известно, сколько Петр Порошенко получил дохода от вкладов в своем банке.