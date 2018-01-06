Стало известно, сколько Порошенко получил дохода от вкладов в своем банке

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 миллион 29 тысяч 785 гривен в виде процентов от вкладов, размещенных в "Международном инвестиционном банке", конечным бенефициаром он сам и является.

Согласно информации о существенных изменениях в "Едином государственном реестре деклараций", Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в размере 616,309 тысячи гривен, 328,698 тысячи гривен и 84,778 тысячи гривен.

По итогам января-сентября минувшего года "МИБ" получил 78,364 миллионо гривен прибыли (в 2,5 раза больше, чем за такой же период позапрошлого года), сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным Нацбанка по состоянию на 1 января прошлого года, главным акционером "МИБ" является Петр Порошенко, которому суммарно принадлежит 60%-ный пакет акций.

Напомним, ранее было опубликовано расследование, посвященное офшорным фирмам корпорации Roshen.



