Проседание евро. Нацбанк назвал курс гривни после выходных

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,1762 грн.

НБУ ощутимо повысил курс гривни к евро УНИАН

В пятницу, 27 апреля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару, евро и рублю.

Американская валюта подешевела на три копейки, а европейская — на 30, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни после выходных — на 2 мая:

100 долларов — 2619,5648 грн (27 апреля — 2623,0047);

100 евро — 3161,8147 грн (3191,6721);

10 рублей — 4,1762 грн (4,1899).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.

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