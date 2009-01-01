Уголь с запахом табака и водки. Что везут контрабандные эшелоны с Донбасса в Украину

Луганский ликероводочный увеличил в 6 раз выпуск продукции по сравнению с довоенным периодом, говорит Дмитрия Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

Остановленные участниками акции поэшелоны перевозили не только дефицитный уголь, но и контрафактные табачные, спиртные и золотые изделия, а также лекарства, производимые на оккупированной территории Донбасса.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Основная цель экономической блокады — лишить главарей боевиков и оккупационные администрации источников финансирования. Основным источником и поступлением денежных потоков была продажа угля украинской стороне. По данным СБУ, 47% от реализации угля шло на финансирование незаконно вооруженных формирований. Только за последний год угледобычи на оккупированных территориях увеличилось на 59%, что свидетельствует о заинтересованности отдельных представителей украинской власти в существовании "серых" непрозрачных схем поставок угля. Достаточно вспомнить, что стоимость добычи угля на оккупированных территориях колеблется в размере 500-600 гривен за тонну, тогда как Украина покупает тот же уголь по 1730", — говорит эксперт

"Правительствами" самопровозглашенных "республик" на законодательном уровне принято решение о взимании в качестве налогов суммы в размере 320—350 гривен с каждой тонны угольной продукции. Речь идет только об официальных налогах, утвержденных на законодательном уровне. Поэтому все заявления об отсутствии финансирования или торговых отношений с теми территориями — от лукавого", — считает ОИ "Права справа".

"Кроме непрозрачных поставок угля с территорий "республик" идет поток контрафактной продукции: табак, водка, лекарства, золото, производство которых в промышленных масштабах налажено на тех территориях. Достаточно вспомнить, что только за 2016 луганский ликероводочный завод "Луга-Нова" увеличил в шесть раз выпуск собственной продукции по сравнению с довоенным периодом. И это в то время, когда россияне увеличили продажи собственной алкогольной продукции на тех территориях в 3,5 раза", — подчеркнул бывший житель Луганска.

Кроме этого производства, по его словам, действует ювелирный завод "Агат" (оккупированные боевиками ЛНР Ровеньки Луганской области), продукция которого незаконным путем поставляется на территорию Украины.

"А это не только золотые украшения, но и банковские слитки сомнительного качества. На территории ДНР действует завод "Хамадей", который специализируется на выпуске контрафактной табачной продукции под маркой общеизвестных мировых брендов. Продукцию этого предприятия реализуют не только в Украине, но и странах Западной Европы. Открытым остается вопрос, каким образом сырье для производства, бумага, акцизные марки, фильтры и упаковка попадают на территорию ДНР из Украины. Стоит отметить, что после начала экономической блокады на перегоне Ясиноватая—Константиновка в районе станция "Фенольная", где расположен блокпост участников блокады, сотрудники ДФС изъяли партию контрафактного табака на сумму около миллиона гривен. Сам табак транспортировался на территорию Украины под углем", — рассказал Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как Украина финансирует своих убийц.

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