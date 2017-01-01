В "Газпроме" начали насчитывать штраф "Нафтогазу"

Такую информацию в эфире одного из российских телеканалов озвучил заместитель председателя правления госкорпорации Александр Медведев.

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Российская госкорпорация "Газпром" не получила от украинской госкомпании " Нафтогаз " 2 млрд долларов США, а сумма штрафа (пени) за просрочку платежа за минувшие дни достигла 1,8 млн долларов.

Такую информацию в эфире одного из российских телеканалов озвучил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, сообщает портал "Сегодня".

"Пока мы не получили ни денег, ни штрафа. Просрочка идет, за три дня уже 1,8 млн долларов накопилось", – сказал он.

По его данным, за каждый день просрочки начисляется пенся в размере 600 тысяч долларов.

Медведев отметил, что в целом сумма, которую, по его данным, "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому", составляет более 5 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Нафтогазе" "открестились" от обязанности компании заплатить российскому газовому монополисту 2 млрд долларов.