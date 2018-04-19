"Власти" Крыма собрались пустить с молотка госимущества на 2,5 млрд рублей

Над списком с приватизацией "правительство" аннексированного полуострова уже работает.

В аннексированном Крыму мечтают о масштабной приватизации. news.dtkt.ua

Так называемое "правительство" аннексированного Крыма только в текущем году намерено приватизировать имущество не менее чем на 2,5 млрд рублей (порядка 1,06 млрд грн по нынешнему курсу).

Об этом RNS сообщил зампред крымского "Совета министров" Виталий Нахлупин. "Над списком с приватизацией мы работаем. Планы у нас приватизировать не менее, чем на 2,5 млрд рублей в этом году", – рассказал он.

Нахлупин признался, что "три санатория, которые планируется приватизировать, уже имеют оценку". Позднее он уточнил, что одним из приватизируемых санаториев станет "Дюльбер".

"Интерес есть, мы очень надеемся, что будет конкуренция, будут торги", – добавил чиновник.

Ранее так называемое "правительство" аннексированного Крыма одобрило передачу принадлежащего республике участка Тузлинской косы в федеральную собственность РФ. Именно по этой косе проходит Керченский мост.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в приватизации в Украине.