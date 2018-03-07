Закон о приватизации госимущества вступил в силу: перечень изменений

На территории Украины вступил в силу закон "О приватизации государственного имущества".

Накануне текст документа был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Данным законом устанавливается классификация объектов приватизации на объекты малой и большой приватизации по упрощенной схеме; требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в приватизации; ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов.

Кроме того, в документе расширен круг объектов, которые могут быть приватизированы. В связи с этим меняется подход к продаже малых и крупных предприятий. Законом четко устанавливаются сроки в 11 месяцев для объектов большой приватизации и пять месяцев для малой. В случае, если стоимость активов предприятия за год превысила уровень в 250 млн гривен, то это объект большой приватизации, который может быть продан исключительно с привлечением советника. Стоимость активов менее 250 млн гривен - малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных платформах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что закон о приватизации поддержали 266 народных депутатов. Позднее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в приватизации в Украине.